Уэлч станет первой женщиной-рефери в Премьер-Лиге

Ребекка Уэлч станет первой женщиной, которая обслужит матч Премьер-Лиги в качестве главного рефери.

Только в прошлом месяце 40-летняя Уэлч дебютировала в Премьер-Лиге в качестве четвертого арбитра.



Следующим шагом судейской карьеры Ребекки становится назначение на роль главного рефери в матче Премьер-Лиги между "Фулхэмом" и "Бернли" 23 декабря, сообщает Sky Sports.



Уэлч, бывшая пожарная, уже имеет опыт работы рефери в поле в рамках Чемпионшипа и Кубка Англии, а также на более низких уровнях английского футбола и среди женщин.



Кроме того, Сэм Аллисон получил назначение на матч между Шеффилд Юнайтед" и "Лутоном" 26 декабря, благодаря чему станет первым темнокожим рефери в Премьер-Лиге со времен Юрайи Ренни в 2008 году.