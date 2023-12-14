Уэлч станет первой женщиной-рефери в Премьер-Лиге
Ребекка Уэлч станет первой женщиной, которая обслужит матч Премьер-Лиги в качестве главного рефери.
Только в прошлом месяце 40-летняя Уэлч дебютировала в Премьер-Лиге в качестве четвертого арбитра.
Следующим шагом судейской карьеры Ребекки становится назначение на роль главного рефери в матче Премьер-Лиги между "Фулхэмом" и "Бернли" 23 декабря, сообщает Sky Sports.
Уэлч, бывшая пожарная, уже имеет опыт работы рефери в поле в рамках Чемпионшипа и Кубка Англии, а также на более низких уровнях английского футбола и среди женщин.
Кроме того, Сэм Аллисон получил назначение на матч между Шеффилд Юнайтед" и "Лутоном" 26 декабря, благодаря чему станет первым темнокожим рефери в Премьер-Лиге со времен Юрайи Ренни в 2008 году.
14.12.2023 22:00
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