Уэлч станет первой женщиной-рефери в Премьер-Лиге

Ребекка Уэлч Ребекка Уэлч станет первой женщиной, которая обслужит матч Премьер-Лиги в качестве главного рефери.

Только в прошлом месяце 40-летняя Уэлч дебютировала в Премьер-Лиге в качестве четвертого арбитра.

Следующим шагом судейской карьеры Ребекки становится назначение на роль главного рефери в матче Премьер-Лиги между "Фулхэмом" и "Бернли" 23 декабря, сообщает Sky Sports.

Уэлч, бывшая пожарная, уже имеет опыт работы рефери в поле в рамках Чемпионшипа и Кубка Англии, а также на более низких уровнях английского футбола и среди женщин.

Кроме того, Сэм Аллисон получил назначение на матч между Шеффилд Юнайтед" и "Лутоном" 26 декабря, благодаря чему станет первым темнокожим рефери в Премьер-Лиге со времен Юрайи Ренни в 2008 году.


Метки Бернли, Премьер-Лига, рефери, Уэлч, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2023 22:00

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Последние комментарии:




  1. makeewadim 14.12.2023 22:23 # makeewadim
    Уэлч станет первой жертвой-рефери в Премьер-Лиге

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  2. chelsea-69 14.12.2023 22:14 # chelsea-69
    Пезда куклус клану в судейском корпусе

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