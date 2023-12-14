Артета не будет наказан за свои комментарии после матча против "Ньюкасла"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета избежал какого-либо наказания со стороны FA за свои комментарии насчет судейства после матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

После поражения 1:0 на "Сент-Джеймс Парк" 4 ноября Артета обрушился с критикой на судейство в этом отдельно взятом матче и в Премьер-Лиге вообще, используя слова "стыд" и "позор".



Позже FA обвинила Артету в оскорблении арбитров и потребовала от испанского специалиста объяснить свои высказывания.



Однако независимая комиссия не обнаружила доказательств вины Артеты. Оказывается, Микель использовал вместо английского слова "disgrace" (позор) испанское "desgracia", которое имеет другое значение.



В итоге Артета был отправлен, и FA, как утверждает Sky Sports, не будет оспаривать это решение комиссии.