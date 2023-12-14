Невин советует "Челси" продать Мудрика и купить Осимхена

Легенда "Челси" Пэт Невин посоветовал лондонскому клубу подумать о продаже вингера Михаила Мудрика, чтобы на вырученные деньги купить нападающего "Наполи" Виктора Осимхена.

Приглашение нападающего топ-уровня является важнейшей задачей для "Челси" на 2024 год, и Осимхен считается целью номер один "синих".



По слухам, "Наполи" оценивает нигерийского бомбардира примерно в 120 миллионов фунтов, и Невин понимает, что столь крупную покупку "Челси" придется как-нибудь отбить — например, с помощью продажи Мудрика, который был куплен у "Шахтера" за 89 млн. фунтов в январе.



"В последние десятилетие или два "Челси" покупал лучших нападающих в истории, и часто это не срабатывало. Нападающие всегда стоят дорого, и "Челси" уже потратил состояние на игроков, которые не всегда стоят своих денег".



"Им придется потратить еще больше, чтобы заполучить нападающего топ-уровня. Еще несколько лет назад я считал, что Виктор Осимхен — тот, кто им нужен, и я до сих пор так считаю. Полагаю, "Челси" попытается его заполучить".



"Челси" выручил деньги за Мейсона Маунта, Матео Ковачича и других ранее, поэтому они могут снова потратиться. Это просто бизнес. Может быть, не для фанатов, но точно для владельцев. Многие команды были бы заинтересованы в Мудрике!"



"Я не говорю, что "Челси" обязательно должен избавиться от него, но если "Челси" хочет заполучить хорошего нападающего вроде Осимхена, им придется кого-нибудь продать. Мне не понравилось, что ушел Мейсон Маунт, и я уверен, клуб чувствовал то же самое, но его продажа имела финансовый смысл. Уверен, здесь будут похожие калькуляции", — цитирует Невина Daily Star.