Постекоглу собирается купить центрального защитника в январе

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу подтвердил свое намерение купить центрального защитника в январе.

Прямо сейчас "Тоттенхэм" лишен травмированных Микки Ван де Вена, Эрика Дайера и Эшли Филлипса, из-за чего Постекоглу вынужден использовать в центре обороны левого защитника Бена Дэвиса.



Постекоглу остался очень доволен игрой Дэвиса против "Ньюкасла" в минувший уикенд, но все равно собирается выйти на трансферный рынок для покупки профильного игрока на эту позицию.



"Сейчас Бен Дэвис проводит один матч за другим, но мы всегда должны помнить, что он не центральный защитник".



"Бен все еще адаптируется к этой роли, но действует впечатляющим образом. Центр обороны — это позиция, где тебе нужны парни с выдающимися качествами, особенно с нашей структурой".



"Нам очень повезло, что он смог восполнить эту пустоту. Он очень хорошо принимает информацию, по-настоящему понимает игру — и не только свою роль, но и то, как мы хотим играть. Это помогло ему".



"Присутствие рядом Ромеро и Вика (Викарио) помогает ему, потому что он также слегка вынужден быть лидером".



"В конце концов нам по-прежнему нужно приобрести еще одного центрального защитника. Если что-нибудь снова случится, у нас возникнет дефицит, хотя дефицит есть уже сейчас", — цитирует Постекоглу Evening Standard.