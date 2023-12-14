Постекоглу собирается купить центрального защитника в январе

Анге Постекоглу Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу подтвердил свое намерение купить центрального защитника в январе.

Прямо сейчас "Тоттенхэм" лишен травмированных Микки Ван де Вена, Эрика Дайера и Эшли Филлипса, из-за чего Постекоглу вынужден использовать в центре обороны левого защитника Бена Дэвиса.

Постекоглу остался очень доволен игрой Дэвиса против "Ньюкасла" в минувший уикенд, но все равно собирается выйти на трансферный рынок для покупки профильного игрока на эту позицию.

"Сейчас Бен Дэвис проводит один матч за другим, но мы всегда должны помнить, что он не центральный защитник".

"Бен все еще адаптируется к этой роли, но действует впечатляющим образом. Центр обороны — это позиция, где тебе нужны парни с выдающимися качествами, особенно с нашей структурой".

"Нам очень повезло, что он смог восполнить эту пустоту. Он очень хорошо принимает информацию, по-настоящему понимает игру — и не только свою роль, но и то, как мы хотим играть. Это помогло ему".

"Присутствие рядом Ромеро и Вика (Викарио) помогает ему, потому что он также слегка вынужден быть лидером".

"В конце концов нам по-прежнему нужно приобрести еще одного центрального защитника. Если что-нибудь снова случится, у нас возникнет дефицит, хотя дефицит есть уже сейчас", — цитирует Постекоглу Evening Standard.


Метки Постекоглу, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2023 19:00

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  1. superperez101 14.12.2023 19:56 # superperez101
    5-6 место

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  2. palestine 14.12.2023 19:46 # palestine
    Варан неплох

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  3. alexomck 14.12.2023 19:17 # alexomck
    Зевс!

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  4. drogba11cool 14.12.2023 19:06 # drogba11cool
    Постекоглу топарик лютый

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