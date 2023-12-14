Рэтклифф действительно рассмотрит Поттера на работу с "Юнайтед"

Сэр Джим Рэтклифф рассмотрит кандидатуру Грэма Поттера, если решит уволить главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага.

Как известно, Рэтклифф собирается не только купить 25% акций "Юнайтед", но и получить контроль над футбольными операциями клуба с "Олд Траффорд", а значит судьба Тен Хага окажется в руках сэра Джима.



Тен Хаг проиграл половину из 24 матчей в этом сезоне с учетом всех соревнований, уже вылетев из Лиги Чемпионов и Кубка Лиги, поэтому сейчас — в преддверии выезда к "Ливерпулю" в Премьер-Лиге — Эрик находится под колоссальным давлением.



Сегодня утром издание The Sun сообщило, что Рэтклифф уже провел встречу с Поттером и готов позвать бывшего наставника "Челси" на место Тен Хага.



По информации авторитетного издания Sky Sports, пока у боссов "Юнайтед" нет планов по смене главного тренера, и со стороны "красных дьяволов" не было никаких контактов с другими специалистами.



Но если результаты не улучшатся, и "Юнайтед" придется расстаться с Тен Хагом, кандидатура Поттера действительно будет рассмотрена Рэтклиффом и будет иметь высокий приоритет.



Рэтклифф действительно встречался с Поттером, но та встреча случилась достаточно давно. Сэр Джим даже думал пригласить Грэма в свою "Ниццу".



Sky Sports добавляет, что Рэтклифф ожидает заключить сделку по приобретению акций "Юнайтед" в ближайшие дни, однако одобрение ее со стороны Премьер-Лиги может занять до двух месяцев.