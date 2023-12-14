Кайседо: "Ливерпуль" обратился слишком поздно"
Полузащитник "Челси" Мойсес Кайседо заявил, что "Ливерпуль" слишком поздно сделал ему свое предложение.
Минувшим летом "Ливерпуль" согласовал стоимостью Кайседо с "Брайтоном" в размере 111 миллионов фунтов, однако Мойсес отказался присоединиться к команде Юргена Клоппа.
По словам Кайседо, на тот момент он уже решил для себя, что хочет продолжить карьеру в "Челси", который спустя несколько дней приобрел 22-летнего эквадорца за 115 млн. фунтов.
"Я долгое время разговаривал с "Челси". Для меня было невозможно сказать "нет" "Челси", потому что они были со мной и поддерживали меня".
"Летом я очень страдал, потому что мне было очень сложно уходить из "Брайтона". Они были со мной, а когда в последний момент позвонил "Ливерпуль", было уже слишком поздно, потому что я хотел играть за "Челси". Мне было тяжело сказать "нет" "Челси", — сообщил Кайседо Sky Sports.
Добавим, Кайседо выходил в стартовом составе только на четыре из 16 матчей "Челси" в этом сезоне Премьер-Лиги.
14.12.2023 17:00
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Последние комментарии:
Не, ну молодец конечно что остался верен договору. В принципе, по итогу все остались довольны. И Касейдо и болельщики Ливерпуля. Первый получил, что хотел, а мы, наоборот, не получили за дикий оверпрайс далеко не топового игрока. В минусе только болелы Челси. Хотя, может и раскроется еще.
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Очевидно спасли Ливерпуль от данного недоразумения.
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Ты слишком поздно опомнился куда перешел ехехехехе
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