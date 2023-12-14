Кайседо: "Ливерпуль" обратился слишком поздно"

Полузащитник "Челси" Мойсес Кайседо заявил, что "Ливерпуль" слишком поздно сделал ему свое предложение.

Минувшим летом "Ливерпуль" согласовал стоимостью Кайседо с "Брайтоном" в размере 111 миллионов фунтов, однако Мойсес отказался присоединиться к команде Юргена Клоппа.



По словам Кайседо, на тот момент он уже решил для себя, что хочет продолжить карьеру в "Челси", который спустя несколько дней приобрел 22-летнего эквадорца за 115 млн. фунтов.



"Я долгое время разговаривал с "Челси". Для меня было невозможно сказать "нет" "Челси", потому что они были со мной и поддерживали меня".



"Летом я очень страдал, потому что мне было очень сложно уходить из "Брайтона". Они были со мной, а когда в последний момент позвонил "Ливерпуль", было уже слишком поздно, потому что я хотел играть за "Челси". Мне было тяжело сказать "нет" "Челси", — сообщил Кайседо Sky Sports.



Добавим, Кайседо выходил в стартовом составе только на четыре из 16 матчей "Челси" в этом сезоне Премьер-Лиги.