"Юнайтед" решил добавить своей медицинской службе темнокожих

Гари О Дрисколл "Манчестер Юнайтед" проводит реформу своей медицинской службы, собираясь увеличить разнообразие среди сотрудников.

Только в сентябре медицинскую службу "Юнайтед" возглавил Гари О'Дрисколл, который своей работой в "Арсенале" заслужил репутацию одного из самых прогрессивных специалистов в своей области.

Приступив к работе в "Юнайтед", О'Дрисколл обнаружил, что первая команда испытывает огромные проблемы с травмами, а медицинский персонал использует устаревшие методы.

По итогам проведенного аудита О'Дрисколл, поддерживаемый руководством клуба, затеял реформу медицинской службы, и одной из ключевых его задач является увеличение количества сотрудников из числа BAME (Black, Asian and Minority Ethnic — темнокожие, азиаты и этнические меньшинства).

За последние недели "Юнайтед" уже взял в свой тренерский штаб двух представителей BAME. О'Дрисколл хочет, чтобы разнообразие среди сотрудников не уступало разнообразию в раздевалке команды.


Метки Манчестер Юнайтед, О'Дрисколл

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2023 16:00

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  1. wilegend 14.12.2023 16:33 # wilegend
    знакомое рыло

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  2. chelsea-69 14.12.2023 16:09 # chelsea-69
    Потом нигер скажет что его угнетают белые и ваще он пидр. Дайте денег мне, маме и дедушке за все века рабовладения. А то что я нихуя не умею, так это вы все виноваты. БЛМ блять!

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