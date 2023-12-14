"Юнайтед" решил добавить своей медицинской службе темнокожих
"Манчестер Юнайтед" проводит реформу своей медицинской службы, собираясь увеличить разнообразие среди сотрудников.
Только в сентябре медицинскую службу "Юнайтед" возглавил Гари О'Дрисколл, который своей работой в "Арсенале" заслужил репутацию одного из самых прогрессивных специалистов в своей области.
Приступив к работе в "Юнайтед", О'Дрисколл обнаружил, что первая команда испытывает огромные проблемы с травмами, а медицинский персонал использует устаревшие методы.
По итогам проведенного аудита О'Дрисколл, поддерживаемый руководством клуба, затеял реформу медицинской службы, и одной из ключевых его задач является увеличение количества сотрудников из числа BAME (Black, Asian and Minority Ethnic — темнокожие, азиаты и этнические меньшинства).
За последние недели "Юнайтед" уже взял в свой тренерский штаб двух представителей BAME. О'Дрисколл хочет, чтобы разнообразие среди сотрудников не уступало разнообразию в раздевалке команды.
14.12.2023 16:00
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знакомое рыло
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Потом нигер скажет что его угнетают белые и ваще он пидр. Дайте денег мне, маме и дедушке за все века рабовладения. А то что я нихуя не умею, так это вы все виноваты. БЛМ блять!
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