"Юнайтед" решил добавить своей медицинской службе темнокожих

"Манчестер Юнайтед" проводит реформу своей медицинской службы, собираясь увеличить разнообразие среди сотрудников.

Только в сентябре медицинскую службу "Юнайтед" возглавил Гари О'Дрисколл, который своей работой в "Арсенале" заслужил репутацию одного из самых прогрессивных специалистов в своей области.



Приступив к работе в "Юнайтед", О'Дрисколл обнаружил, что первая команда испытывает огромные проблемы с травмами, а медицинский персонал использует устаревшие методы.



По итогам проведенного аудита О'Дрисколл, поддерживаемый руководством клуба, затеял реформу медицинской службы, и одной из ключевых его задач является увеличение количества сотрудников из числа BAME (Black, Asian and Minority Ethnic — темнокожие, азиаты и этнические меньшинства).



За последние недели "Юнайтед" уже взял в свой тренерский штаб двух представителей BAME. О'Дрисколл хочет, чтобы разнообразие среди сотрудников не уступало разнообразию в раздевалке команды.