Фердинанд предложил МЮ пять вингеров

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал пять вингеров, которые могли бы стать реалистичными трансферными целями для "красных дьяволов" в январе.

Ожидается, что в зимнее трансферное окно "Юнайтед" попрощается с Джейдоном Санчо, что может подтолкнуть "дьяволов" к приглашению другого вингера.



По мнению Фердинанда, такой игрок необходим "Юнайтед" для поддержки нападающего Расмуса Хейлунда, и Рио готов сходу предложить своему бывшему клубу несколько вариантов.



"Полагаю, если бы "Манчестер Юнайтед" обладал Олисе, Джеком Харрисоном, Макнилом из "Эвертона", Джейкобом Мерфи из "Ньюкасла" — любым из этих четырех вингеров, — Хейлунд забил бы уже пять или шесть голов".



"Почему? Потому что они выполняют фланговые передачи. Все четверо этих парней прежде всего думают о том, чтобы получить мяч, обыграть крайнего защитника и выполнить подачу с фланга. Или совершить рывок на свободное пространство и выполнить подачу с фланга".



"Хейлунд нуждается в поддержке. Боуэн — еще один вариант. Эти парни хотят снабжать нападающего передачами. Наши же вингеры хотят сами выходить на удар", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.