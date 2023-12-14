Эванс призвал "Юнайтед" сохранять веру в Тен Хага

Джонни Эванс Защитник "Манчестер Юнайтед" Джонни Эванс призвал свой клуб сохранять веру в главного тренера Эрика Тен Хага.

В минувший вторник "Юнайтед" проиграл на своем поле "Баварии" со счетом 0:1 и вылетел из Лиги Чемпионов. Это случилось спустя считанные дни после домашнего поражения 0:3 от "Борнмута" в Премьер-Лиге.

Впереди у "Юнайтед" выезд к "Ливерпулю", что может только сгустить тучи над Тен Хагом, однако Эванс уверен, что во второй половине сезона "красные дьяволы" прибавят.

"Он великолепный тренер, у меня нет сомнений насчет него. В январе у нас будет новое окно и возможность укрепить состав команды. А то, что мы больше не выступаем в Европе, даст ему больше времени".

"У нас был тяжелый период, но я надеюсь, травмированные игроки вернутся в строй, и команда добавит в стабильности. Это было бы хорошо для него", — цитирует Эванса Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, тренеры, Эванс

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2023 14:00

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Последние комментарии:




  1. hunter022 14.12.2023 14:43 # hunter022
    Был севен хагом,в воскресенье станет 10 хагом...

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  2. evergr1n 14.12.2023 14:15 # evergr1n
    Нельзя сохранить то чего нет

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