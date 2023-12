Светская хроника за четверг

"Барселона" следит за Мейсоном Гринвудом. "Эвертон" хочет 75 миллионов фунтов за Джаррада Брантуэйта. "Челси" нашел замену Рису Джеймсу. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Барселона" и другие европейские топ-клубы следят за нападающим Мейсоном Гринвудом, принадлежащим "Манчестер Юнайтед". (talkSPORT)



"Эвертон" готов потребовать до 75 миллионов фунтов за защитника Джаррада Брантуэйта, который вызывает интерес у "Юнайтед" и "Тоттенхэма". (TEAMtalk)



После травмы Риса Джеймса "Челси" обратил свой взор на защитника менхенгладбахской "Боруссии" Нико Эльведи. (TEAMtalk)



"Челси" готов выслушать предложения насчет защитника Яна Матсена. (Daily Mirror)



"Унион" не будет выкупать нападающего Давида Датро Фофана у "Челси" после окончания аренды. (Bild)



"Милан" договаривается об аренде защитника "Арсенала" Якуба Кивера. (Calciomercato)



Вингер Рис Нелсон исключает уход из "Арсенала" в январе. (Daily Express)



"Кристал Пэлас" собирается подписать левого защитника и центрального полузащитника в январе. (Evening Standard)



"Астон Вилла" обдумывает покупку 19-летнего полузащитника "Ред Булл" Оскара Глуха за 50 млн. фунтов. (Football Insider)



"Эвертон", "Бернли" и "Лидс" следят за английским защитником "Гента" Арчи Брауном. (Daily Mail)



"Ноттингем Форест" достиг устной договоренности о покупке защитника "Флуминенсе" Нино. (Sky Sport Germany)



Нападающий "Селтика" Кего Фурухаси может заменить Айвена Тоуни в "Брентфорде". (TEAMtalk)



Другое



"Вулверхэмптон" договорился о новом контракте до 2028 года со своим нападающим Хваном Хи Чханом. (Fabrizio Romano)



Эрику Тен Хагу не грозит увольнение с поста главного тренера "Юнайтед", несмотря на вылет из Лиги Чемпионов. (The Independent)



Квалифицировавшись в 1/8 финала Лиги Чемпионов, "Арсенал" гарантировал себе призовые в 66 млн. фунтов от УЕФА. (The Sun)



Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс назвал главным сожалением своей жизни интервью The Sun, из-за которого он поссорился с мерсисайдским клубом. (The Athletic)