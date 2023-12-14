Гвардиола: "Так рад за Хэмилтона"

Мика Хэмилтон Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил юного вингера Мику Хэмилтона и поздравил академию своего клуба с очередным успехом.

Накануне 20-летний Хэмилтон, продукт академии "Сити", дебютировал за первую команду, появившись в стартовом составе на матч Лиги Чемпионов против "Црвены Звезды".

Именно Мика открыл счет в Белграде, а также заработал пенальти в концовке матча, который был отмечен голом еще одного воспитанника "Сити" в лице Оскара Бобба.

После победы со счетом 2:3 Гвардиола очень лестно высказался о Хэмилтоне и работе академии "Сити".

"Вот это гол и вот это матч! Я так рад за него. Он часто тренируется с нами, и мы видели его навыки по игре один на один. Он забил великолепный гол и заработал пенальти".

"Когда он не мог пройти один на один, то совершал дополнительные передачи, а также был агрессивен при оборонительных действиях".

"Мои поздравления всем в академии за их работу в последние годы. Посмотрите, как много игроков они вырастили, как много игроков мы продали и как много игроков уже выступает в Премьер-Лиге и Чемпионшипе", — цитирует Гвардиолу The Independent.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Хэмилтон, Црвена Звезда

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2023 12:00

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