Гвардиола: "Так рад за Хэмилтона"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил юного вингера Мику Хэмилтона и поздравил академию своего клуба с очередным успехом.

Накануне 20-летний Хэмилтон, продукт академии "Сити", дебютировал за первую команду, появившись в стартовом составе на матч Лиги Чемпионов против "Црвены Звезды".



Именно Мика открыл счет в Белграде, а также заработал пенальти в концовке матча, который был отмечен голом еще одного воспитанника "Сити" в лице Оскара Бобба.



После победы со счетом 2:3 Гвардиола очень лестно высказался о Хэмилтоне и работе академии "Сити".



"Вот это гол и вот это матч! Я так рад за него. Он часто тренируется с нами, и мы видели его навыки по игре один на один. Он забил великолепный гол и заработал пенальти".



"Когда он не мог пройти один на один, то совершал дополнительные передачи, а также был агрессивен при оборонительных действиях".



"Мои поздравления всем в академии за их работу в последние годы. Посмотрите, как много игроков они вырастили, как много игроков мы продали и как много игроков уже выступает в Премьер-Лиге и Чемпионшипе", — цитирует Гвардиолу The Independent.