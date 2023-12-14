Хау объяснил вылет "Ньюкасла" из Лиги Чемпионов кадровыми проблемами

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау посетовал на то, что кадровые проблемы помешали его команде преодолеть групповой этап Лиги Чемпионов.

Проиграв дома "Милану" со счетом 1:2 накануне, "Ньюкасл" завершил выступление в Лиге Чемпионов, не попав даже в Лигу Европы.



Последние недели "Ньюкасл" испытывал колоссальные кадровые проблемы ввиду травм и дисквалификации Сандро Тонали, однако Хау все равно гордится своими игроками.



"Мы вступали в этот сезон, зная мощь своего состава, и зная, насколько это будет важно, особенно с учетом интенсивности матчей. К сожалению, мы утратили эту мощь".



"Мы выходили на матчи Лиги Чемпионов, имея очень немного вариантов по выбору состава и внесению изменений по ходу игры. Мы страдали от этого в нескольких матчах".



"Это не оправдание, это просто реальность. Даже сегодня, я был вынужден сделать пару замен, которые не хотел делать. Мы опустошены результатом".



"Мы вылетаем не из-за того, что недостаточно старались. Эти игроки пробовали снова и снова. Я предельно горжусь тем, как мы выложились физически и душевно. Мы отдали все, что у нас было".



"Это станет для нас уроком, и мы возьмем из этого все, что нужно взять, чтобы улучшить свою форму в Премьер-Лиге", — цитирует Хау Sky Sports.