Анонс матчей 6-го тура группового этапа Лиги Европы

В четверг вечером "Ливерпуль", Вест Хэм" и "Брайтон" проведут свои поединки в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЮНИОН — ЛИВЕРПУЛЬ 20:45 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ливерпуль" досрочно выиграл Группу E, поэтому имеет все основания поберечь ведущих игроков во время этого выезда, особенно с учетом матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в ближайшее воскресенье.



"Юнион" занимает только третье место в квартете и должен не только побеждать самостоятельно, но и надеяться, что "Тулуза" уступит в гостях у ЛАСКа.



- "Ливерпуль" выиграл пять из шести последних матчей во всех соревнованиях (1 ничья).



- "Юнион" выиграл четыре из шести последних матчей во всех соревнованиях (2 ничьи).



- "Ливерпуль" забил 16 голов в пяти матчах этого розыгрыша Лиги Европы.



"Юнион" не смог выиграть четыре из пяти последних матчей в Лиге Европы.



"Ливерпуль" оставил дома Алиссона, Виргила Ван Дейка, Трента Александер-Арнольда и Мохамеда Салаха. Алексис Макаллистер вне игры с рассечением и не вернется даже к уикенду.



ВЕСТ ХЭМ — ФРАЙБУРГ 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Вест Хэм" и "Фрайбург" досрочно обеспечили себе выход в плей-офф и в очном противостоянии, имея по 12 набранных очков, определят победителя Группы A.



По дополнительным показателям "молотобойцы" опережают немецкую команду, а значит им будет достаточно избежать поражения.



- "Вест Хэм" и "Фрайбург" столкнулся лицом к лицу только второй раз. Их первая встреча завершилась выездной победой "молотобойцев" со счетом 1:2.



- "Фрайбург" обладает лучшей атакой в этом розыгрыше Лиги Европы — 17 забитых голов.



- "Вест Хэм выиграл все три последних матча и уже четыре кряду не знает поражений во всех соревнованиях.



- В этом сезоне "Вест Хэм" потерпел только два домашних поражения — оба случились в Премьер-Лиге.



Нападающий "Вест Хэма" Мичейл Антонио по-прежнему отсутствует с травмой колена. Эдсон Альварес оправился после вирусного заболевания.



БРАЙТОН — МАРСЕЛЬ 23:00



"Брайтон" и "Марсель" досрочно обеспечили себе выход в плей-офф и теперь должны определить судьбу первого места.



В данный момент "чайки" находятся в одном очке позади "Марселя", поэтому обязаны играть на победу, чтобы попасть сразу в 1/8 финала, минуя 1/16.



- Единственная предыдущая встреча "Брайтона" и "Марселя" завершилась вничью.



- "Брайтон" не проигрывает уже четыре матча кряду в Лиге Европы.



- "Брайтон" не пропускал в трех последних матчах в Лиге Европы.



- "Марсель" ни разу не проиграл в пяти матчах этого группового этапа.



Нападающий "Брайтона" Данни Уэлбек может вернуться только к уикенду. Якуб Модер не заявлен на Лигу Европы.