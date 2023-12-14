Анонс матчей 6-го тура группового этапа Лиги Европы
В четверг вечером "Ливерпуль", Вест Хэм" и "Брайтон" проведут свои поединки в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ЮНИОН — ЛИВЕРПУЛЬ 20:45 Онлайн-трансляция Прогноз
"Ливерпуль" досрочно выиграл Группу E, поэтому имеет все основания поберечь ведущих игроков во время этого выезда, особенно с учетом матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в ближайшее воскресенье.
"Юнион" занимает только третье место в квартете и должен не только побеждать самостоятельно, но и надеяться, что "Тулуза" уступит в гостях у ЛАСКа.
- "Ливерпуль" выиграл пять из шести последних матчей во всех соревнованиях (1 ничья).
- "Юнион" выиграл четыре из шести последних матчей во всех соревнованиях (2 ничьи).
- "Ливерпуль" забил 16 голов в пяти матчах этого розыгрыша Лиги Европы.
"Юнион" не смог выиграть четыре из пяти последних матчей в Лиге Европы.
"Ливерпуль" оставил дома Алиссона, Виргила Ван Дейка, Трента Александер-Арнольда и Мохамеда Салаха. Алексис Макаллистер вне игры с рассечением и не вернется даже к уикенду.
ВЕСТ ХЭМ — ФРАЙБУРГ 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Вест Хэм" и "Фрайбург" досрочно обеспечили себе выход в плей-офф и в очном противостоянии, имея по 12 набранных очков, определят победителя Группы A.
По дополнительным показателям "молотобойцы" опережают немецкую команду, а значит им будет достаточно избежать поражения.
- "Вест Хэм" и "Фрайбург" столкнулся лицом к лицу только второй раз. Их первая встреча завершилась выездной победой "молотобойцев" со счетом 1:2.
- "Фрайбург" обладает лучшей атакой в этом розыгрыше Лиги Европы — 17 забитых голов.
- "Вест Хэм выиграл все три последних матча и уже четыре кряду не знает поражений во всех соревнованиях.
- В этом сезоне "Вест Хэм" потерпел только два домашних поражения — оба случились в Премьер-Лиге.
Нападающий "Вест Хэма" Мичейл Антонио по-прежнему отсутствует с травмой колена. Эдсон Альварес оправился после вирусного заболевания.
БРАЙТОН — МАРСЕЛЬ 23:00
"Брайтон" и "Марсель" досрочно обеспечили себе выход в плей-офф и теперь должны определить судьбу первого места.
В данный момент "чайки" находятся в одном очке позади "Марселя", поэтому обязаны играть на победу, чтобы попасть сразу в 1/8 финала, минуя 1/16.
- Единственная предыдущая встреча "Брайтона" и "Марселя" завершилась вничью.
- "Брайтон" не проигрывает уже четыре матча кряду в Лиге Европы.
- "Брайтон" не пропускал в трех последних матчах в Лиге Европы.
- "Марсель" ни разу не проиграл в пяти матчах этого группового этапа.
Нападающий "Брайтона" Данни Уэлбек может вернуться только к уикенду. Якуб Модер не заявлен на Лигу Европы.
14.12.2023 10:00
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Последние комментарии:
Юниан-Ливерпуль матч огонь! Всем обязателен к просмотру.
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Сегодня ты смотришь лигу Европы, а завтра ебешься в жопу.
Аксиома
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