Осимхен договорился о новом контракте с "Наполи"

Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен собирается заключить новый контракт со своим клубом в преддверии зимнего трансферного окна.

Осимхен считается трансферной целью номер один "Челси", который готов попытаться купить Виктора следующим летом или уже в январе.



Помимо "Челси", 24-летнего нигерийца, забившего 26 голов в 32 матчах прошлого сезона Серии А, также сватают в "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".



Однако теперь трансфер Осимхена — по крайней мере, в январе — оказался под большим вопросом, потому что Sky Sport Italy сообщает о принципиальной договоренности между Виктором и "Наполи" о продлении сотрудничества.



Ожидается, что новый контракт Осимхена будет рассчитан до лета 2026. Хорошая для грандов Премьер-Лиги новость в том, что в нем будет прописана фиксированная стоимость выкупа трансфера Виктора за 130 миллионов евро (112 млн. фунтов).



Добавим, от действующего контракта Осимхена с чемпионами Серии А остается только один полный год.