Скоулз считает, что Хейлунд не забивает в Премьер-Лиге из-за партнеров

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что голевые проблемы Расмуса Хейлунда — вина партнеров датского нападающего по команде.

После своего перехода из "Аталанты" за 72 миллиона фунтов Хейлунд забил пять голов за "Юнайтед" в Лиге Чемпионов, однако "дьяволы" заняли только последнее место в своей группе.



В Премьер-Лиге Хейлунд и вовсе еще ни разу не отличился, и после поражения 0:1 от "Баварии" Скоулз выразил мнение, что 20-летний датчанин просто не имеет достаточной поддержки со стороны партнеров.



"Центральный нападающий вызывает у меня большое беспокойство — мы не можем создать ни момента для него. Я знаю, что он забил пять голов в Лиге Чемпионов, но он ни разу не отличился в Премьер-Лиге, не имел ни одного момента сегодня вечером, и я не думаю, что у него был хотя бы момент в субботу (против "Борнмута").



"Откуда им брать голы? Это очень тревожно. Ты ожидаешь созидательных действий от своих фланговых игроков, Антони и Гарначо, но они довольно эгоистичны".



"Это не те игроки, которые ищут партнеров. Это игроки, которые думают о том, чтобы забить самим", — сообщил Скоулз TNT Sports.