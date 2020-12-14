Контракт Варана с МЮ истекает в 2024 году, а не в 2025

Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан может стать свободным агентом следующим летом.

Варан выступает за "Юнайтед" после своего перехода из "Реала" за 42 миллиона фунтов в августе 2021. В тот момент "красные дьяволы" объявили о заключении сделки по Рафаэлю, которая позволит "сохранить его в клубе до июня 2025".



До сих пор считалось, что контракт 30-летнего француза рассчитан до 2025 года и предусматривает стандартную для "Юнайтед" опцию продления на 12 месяцев.



Однако The Athletic может подтвердить, что на самом деле контракт Варана истекает уже в конце этого сезона, и если "Юнайтед" не воспользуется своей опцией, с января Рафаэль сможет свободно общаться с зарубежными клубами.



"Юнайтед" может позволить Варану покинуть клуб в конце сезона, чтобы сберечь годовую зарплату Рафаэля в размере 13 млн. фунтов. Также "красные дьяволы" допускают продажу Рафаэля в январе.



В этом сезоне Варан не имеет твердого места в стартовом составе "Юнайтед", поэтому главный тренер Эрик Тен Хаг, как ожидается, не будет стоять на пути у Рафаэля.