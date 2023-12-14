Рэтклифф готов позвать Поттера в "Юнайтед"
Грэм Поттер может получить возможность заменить Эрика Тен Хага в качестве главного тренера "Манчестер Юнайтед" благодаря сэру Джиму Рэтклиффу.
Сейчас Рэтклифф завершает согласование сделки по приобретению 25% акций "Юнайтед", а также сэр Джим получит контроль над футбольными операциями клуба с "Олд Траффорд".
Таким образом, именно Рэтклифф будет решать, кто будет занимать должность главного тренера, и 12 поражений в 24 первых матчах этого сезона не могут не наводить сэра Джима на мысли об увольнении Тен Хага.
Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, Рэтклифф не теряет время даром. Глава химической компании Ineos уже провел встречу с Поттером, который находится без работы после своего расставания с "Челси" в апреле.
Рэтклифф остается большим поклонником Поттера, несмотря на неудачный период экс-наставника "Брайтона" и "Суонси" на "Стэмфорд Бридж", и даже хотел пригласит Грэма в свою "Ниццу".
Ранее на этой неделе Поттер отказался возглавить "Стоук" из Чемпионшипа. Грэм открыт к возвращению в футбол, но только ради важной работы.
Что касается Тен Хага, то после вылета из Лиги Чемпионов и Кубка Лиги судьба Эрика во многом зависит от выступлений "Юнайтед" в Премьер-Лиге, где пока "красные дьяволы" занимают только шестое место, а в воскресенье играют против "Ливерпуля".
14.12.2023 06:00
Просмотров: 320
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Кайф! Менять одного безяйцевого тренеришку на точно такого, но домашнего. Одобряю! Где расписываться?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий