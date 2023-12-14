"Ньюкасл" проиграл "Милану" и вылетел из Лиги Чемпионов
Проиграв дома "Милану" со счетом 1:2, "Ньюкасл" занял последнее место в Группе F Лиги Чемпионов.
Мартин Дубравка успел решить свои проблемы со здоровьем и остался на воротах "шпор". Каллум Уилсон заменил впереди Александера Исака.
"Ньюкасл" активно начал матч, принявшись нагнетать давление. Первый реальный момент хозяева создали на 20-й минуте, когда Мигель Альмирон был готов с метра замкнуть прострел Жоэлинтона, однако Фикайо Томори невероятным образом не дал парагвайцу пробить.
А на 33-й минуте команда Эдди Хау открыла счет. Жоэлинтон получил мяч на границе штрафной площади от юного Льюиса Майли, вторым касанием мощно пробив в угол ворот — 1:0.
"Сороки" и дальше играли первым номером. Нельзя сказать, что "Милан" был беззуб в первом тайме, однако атаки "россонери" не представляли большой угрозы воротам Дубравки, а у Рафаэла Леау сбился прицел.
С началом второго тайма гости взбодрились, а на 59-й минуте даже сравняли счет. Кристиан Пулишич пробил в касание с границы вратарской после того, как на него отбросил мяч Оливье Жиру — 1:1.
"Ньюкасл" чуть приуныл, но затем снова принялся атаковать большими силами. Отличный момент на 69-й минуте имел Бруно Гимараэс, но голкипер "Милана" Майк Меньян перевел мяч в перекладину после его крученого удара с границы штрафной.
На 79-й минуте затихшие на время гости отметились своим попаданием в каркас ворот. Леау вышел один на один, но направил мяч в штангу.
"Сороки" отчаянно давили, но на 84-й минуте нарвались на контратаку, в завершении которой вышедший на замену Самюэль Чуквуэзе нанес обводящий удар в касание с правого края штрафной — 1:2.
Финальный штурм гостей ничем не увенчался — гости удержали победный счет и даже упустили две реальные возможности забить еще, не попав по пустым воротам и попав в штангу.
"Ньюкасл" произвел позитивное впечатление в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, а победу в Париже у "сорок" просто украли. Однако в решающий момент "сорокам" не хватило сил.
"Ньюкасл" (Англия) — "Милан" (Италия) — 1:2 (1:0)
Голы: Жоэлинтон 33 — Пулишич 59, Чуквуэзе 84.
"Ньюкасл": Дубравка, Триппьер (Берн 63), Ласселлс, Шер, Ливраменто, Майли (Лонгстафф 71), Гимараэс, Жоэлинтон, Альмирон, Уилсон, Гордон (Исак 62).
"Милан": Меньян, Калабрия, Томори, Эрнандес, Флоренци, Муса (Чуквуэзе 83), Рейндерс, Лофтус-Чик (Побега 73), Пулишич (Йович 73), Жиру (Окафор 83), Леау (Бартезаги 88).
Предупреждения: Жоэлинтон, Шер — Меньян, Леау, Муса, Йович, Флоренци.
14.12.2023 00:55
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Последние комментарии:
Арсеналу как назло попадется ПСЖ
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Милан вообще никакой. Им просто повезло, потому что с таким количеством потерь Каслу хватает сил только на один тайм. Жаль, реально могли побеждать и выходить дальше.
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Жаль сорок, неплохо они смотрелись в этой сильнейшей группе, не повезло им с жеребьёвкой конечно. Но опыта и глубины состава, как и ожидалось не хватило. В другой группе, думаю, как минимум, в ЛЕ прошли бы, с тем же Галатасараем и Копенгагеном например)
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Наелись под конец, было отчётливо видно.
Не надо говорить что Хау ещё молодой и все такое, в его возрасте Моур мог в АПЛ выставить второй состав против кого угодно, лишь бы на важный матч ЛЧ было с кем играть, а этот и в Англии насоса, теперь и в Европе
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Счет по хорошему должен быть 1-4.
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13.12.2023 22:48 #
superglor
18 очков в группе ЛЧ! Чем ответят зеропуки?
Источник: http://fapl.ru/posts/104576/?c=1#c7868094
Ответ зеропуков: "Ньюкасл" (Англия) — "Милан" (Италия) — 1:2 (1:0)
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на опыте
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