"Ньюкасл" проиграл "Милану" и вылетел из Лиги Чемпионов

Проиграв дома "Милану" со счетом 1:2, "Ньюкасл" занял последнее место в Группе F Лиги Чемпионов.

Мартин Дубравка успел решить свои проблемы со здоровьем и остался на воротах "шпор". Каллум Уилсон заменил впереди Александера Исака.



"Ньюкасл" активно начал матч, принявшись нагнетать давление. Первый реальный момент хозяева создали на 20-й минуте, когда Мигель Альмирон был готов с метра замкнуть прострел Жоэлинтона, однако Фикайо Томори невероятным образом не дал парагвайцу пробить.



А на 33-й минуте команда Эдди Хау открыла счет. Жоэлинтон получил мяч на границе штрафной площади от юного Льюиса Майли, вторым касанием мощно пробив в угол ворот — 1:0.



"Сороки" и дальше играли первым номером. Нельзя сказать, что "Милан" был беззуб в первом тайме, однако атаки "россонери" не представляли большой угрозы воротам Дубравки, а у Рафаэла Леау сбился прицел.



С началом второго тайма гости взбодрились, а на 59-й минуте даже сравняли счет. Кристиан Пулишич пробил в касание с границы вратарской после того, как на него отбросил мяч Оливье Жиру — 1:1.



"Ньюкасл" чуть приуныл, но затем снова принялся атаковать большими силами. Отличный момент на 69-й минуте имел Бруно Гимараэс, но голкипер "Милана" Майк Меньян перевел мяч в перекладину после его крученого удара с границы штрафной.



На 79-й минуте затихшие на время гости отметились своим попаданием в каркас ворот. Леау вышел один на один, но направил мяч в штангу.



"Сороки" отчаянно давили, но на 84-й минуте нарвались на контратаку, в завершении которой вышедший на замену Самюэль Чуквуэзе нанес обводящий удар в касание с правого края штрафной — 1:2.



Финальный штурм гостей ничем не увенчался — гости удержали победный счет и даже упустили две реальные возможности забить еще, не попав по пустым воротам и попав в штангу.



"Ньюкасл" произвел позитивное впечатление в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, а победу в Париже у "сорок" просто украли. Однако в решающий момент "сорокам" не хватило сил.



"Ньюкасл" (Англия) — "Милан" (Италия) — 1:2 (1:0)



Голы: Жоэлинтон 33 — Пулишич 59, Чуквуэзе 84.



"Ньюкасл": Дубравка, Триппьер (Берн 63), Ласселлс, Шер, Ливраменто, Майли (Лонгстафф 71), Гимараэс, Жоэлинтон, Альмирон, Уилсон, Гордон (Исак 62).



"Милан": Меньян, Калабрия, Томори, Эрнандес, Флоренци, Муса (Чуквуэзе 83), Рейндерс, Лофтус-Чик (Побега 73), Пулишич (Йович 73), Жиру (Окафор 83), Леау (Бартезаги 88).



Предупреждения: Жоэлинтон, Шер — Меньян, Леау, Муса, Йович, Флоренци.