Лено заключил новый контракт с "Фулхэмом"

"Фулхэм" объявил о подписании нового контракта со своим основным голкипером Берндом Лено.

Проведя четыре сезона в "Арсенале", в августе 2022 Лено перебрался в "Фулхэм" по сделке стоимостью 8 миллионов фунтов.



Предыдущий контракт Лено с "Фулхэмом" истекал только в 2025 году и предусматривал опцию продления на 12 месяцев, однако Бернд проявил себя с лучшей стороны и своей игрой заслужил новое соглашение на улучшенных условиях.



Теперь будущее 31-летнего немца связано с "дачниками" до лета 2027. Новый контракт также предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



"Я узнал о предложении клуба во время последнего международного перерыва, и этот процесс не потребовал много времени, потому что, думаю, все стороны чувствовали себя очень комфортно".



"Я сразу же сказал, что хочу остаться здесь даже дольше, поэтому я очень доволен и новым контрактом, и долгосрочными планами клуба".



"Я чувствую, что впереди у меня по-прежнему много хороших лет, и я надеюсь отблагодарить клуб, фанатов, команду и каждого в клубе. Надеюсь, мы будем еще успешнее", — сообщил Лено FFCtv.



Добавим, с момента своего дебюта за "Фулхэм" Лено сыграл каждую минуту своей команды в Премьер-Лиге. В прошлом сезоне Бернд помог коллективу Марку Силвы финишировать на 10-м месте, где, к слову, "дачники" располагаются и прямо сейчас.