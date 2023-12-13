Макаллистер не сыграет против "Юнайтед"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что полузащитник Алексис Макаллистер пропустит матч против "Манчестер Юнайтед" в ближайшее воскресенье.

Макаллистер получил рассечение колена в начале матча Премьер-Лиги против "Шеффилд Юнайтед" посреди прошлой недели. Алексис смог продолжить игру, но вскоре после перерыва был заменен.



Повреждение Макаллистера оказалось серьезнее, чем предполагалось изначально — на днях игрок сборной Аргентины поделился в социальных сетях фотографией своих костылей и поврежденной ноги в специальном защитном сапоге.



Макаллистер уже пропустил матч против "Кристал Пэлас" в минувший уикенд, а также не сыграет против "Униона" в Лиге Европы и "Ливерпуля" в Премьер-Лиге на этой неделе.



"Я бы хотел сказать, что ситуация может измениться в любой день, но нам нужно подождать, пока Макка сможет справляться с болевыми ощущениями".



"Травма оказалась чуть сложнее, нежели мы думали в первый момент. Шипы вошли в мышцу, достигнув кости. Ему больно, и нам нужно убедиться, что там нет инфекции".



"Прежде никто из моих игроков не получал такой травмы, но я надеюсь, в ближайшие три-четыре дня ему станет значительно лучше", — цитирует Клоппа The Athletic.