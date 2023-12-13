"Сити" победил "Црвену Звезду" и набрал максимум очков в Группе G
20-летние Мика Хэмилтон и Оскар Бобб помогли "Манчестер Сити" победить на выезде "Црвену Звезду" со счетом 2:3 и завершить групповой этап Лиги Чемпионов со 100-процентным результатом.
"Горожане" вышли на матч экспериментальным составом, включающим в себя Штефана Ортегу, Калвина Филлипса и дебютанта Мику Хэмилтона.
Матч начался в крайне невысоком темпе, однако первый же опасный момент обернулся голом. На 19-й минуте Хэмилтон вошел в чужую штрафную по правому краю, раскачал защитника и мощным ударом с острого угла направил мяч под перекладину — 0:1.
В дальнейшем "Сити" никуда не торопился, а соперник действовал под стать. "Горожане" больше не попали в створ до перерыва, но пару раз воротам угрожали.
Второй тайм начался повеселее — команды обменялись ударами. "Црвена Звезда" стала раскрываться, за что и поплатилась на 61-й минуте. Оскар Бобб вошел в штрафную по правому краю, улучшил свою позицию изящным ударом поразил дальний угол ворот — 0:2.
В концовке гости расслабились, и первым тревожным звоночком для них стало попадание Йована Миятовича в штангу ворот Ортеги на 70-й минуте.
А на 76-й минуте хозяева все-таки отыграли один гол. Ортега не смог отразить удар низом Хвана Им Бома с левого края штрафной площади — 1:2.
Перед "Црвеной Звездой" забрезжила надежда — но ненадолго, потому что на 84-й минуте Хэмилтон нарвался в чужой штрафной на фол. Филлипс хладнокровно реализовал назначенный пенальти — 1:3.
Уже в компенсированное время Александар Катаи головой замкнул подачу углового, сократив разницу в счете до минимума — 2:3. Но на этом игра и закончилась.
Матч изначально не имел турнирного значения для "Сити", поэтому Хосеп Гвардиола смог посмотреть в деле резервистов и молодежь. По крайней мере, молодые игроки проявили себя с лучшей стороны.
"Црвена Звезда" (Сербия) — "Манчестер Сити" (Англия) — 2:3 (0:1)
Голы: Хван 76, Катаи 90 — Хэмилтон 19, Бобб 61, Филлипс 85 (пен).
"Црвена Звезда": Глазер, Неделькович (Кабич 78), Спайич (Родич 65), Драгович, Джига, Мияйлович, Хван, Букари, Канга (Катаи 57), Ндиайе (Миятович 57), Олайника (Лучич 57).
"Манчестер Сити": Ортега, Льюис, Стоунс (Аке 86), Аканджи, Гомес, Филлипс, Ковачич (Сусохо 76), Нунеш (Силва 82), Бобб, Грилиш (Фоден 45), Хэмилтон.
Предупреждения: Спайич, Миятович, Джига — Филлипс.
13.12.2023 22:40
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