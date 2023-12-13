"Сити" победил "Црвену Звезду" и набрал максимум очков в Группе G

Мика Хэмилтон 20-летние Мика Хэмилтон и Оскар Бобб помогли "Манчестер Сити" победить на выезде "Црвену Звезду" со счетом 2:3 и завершить групповой этап Лиги Чемпионов со 100-процентным результатом.

"Горожане" вышли на матч экспериментальным составом, включающим в себя Штефана Ортегу, Калвина Филлипса и дебютанта Мику Хэмилтона.

Матч начался в крайне невысоком темпе, однако первый же опасный момент обернулся голом. На 19-й минуте Хэмилтон вошел в чужую штрафную по правому краю, раскачал защитника и мощным ударом с острого угла направил мяч под перекладину — 0:1.

В дальнейшем "Сити" никуда не торопился, а соперник действовал под стать. "Горожане" больше не попали в створ до перерыва, но пару раз воротам угрожали.

Второй тайм начался повеселее — команды обменялись ударами. "Црвена Звезда" стала раскрываться, за что и поплатилась на 61-й минуте. Оскар Бобб вошел в штрафную по правому краю, улучшил свою позицию изящным ударом поразил дальний угол ворот — 0:2.

В концовке гости расслабились, и первым тревожным звоночком для них стало попадание Йована Миятовича в штангу ворот Ортеги на 70-й минуте.

А на 76-й минуте хозяева все-таки отыграли один гол. Ортега не смог отразить удар низом Хвана Им Бома с левого края штрафной площади — 1:2.

Перед "Црвеной Звездой" забрезжила надежда — но ненадолго, потому что на 84-й минуте Хэмилтон нарвался в чужой штрафной на фол. Филлипс хладнокровно реализовал назначенный пенальти — 1:3.

Уже в компенсированное время Александар Катаи головой замкнул подачу углового, сократив разницу в счете до минимума — 2:3. Но на этом игра и закончилась.

Матч изначально не имел турнирного значения для "Сити", поэтому Хосеп Гвардиола смог посмотреть в деле резервистов и молодежь. По крайней мере, молодые игроки проявили себя с лучшей стороны.

"Црвена Звезда" (Сербия) — "Манчестер Сити" (Англия) — 2:3 (0:1)

Голы: Хван 76, Катаи 90 — Хэмилтон 19, Бобб 61, Филлипс 85 (пен).

"Црвена Звезда": Глазер, Неделькович (Кабич 78), Спайич (Родич 65), Драгович, Джига, Мияйлович, Хван, Букари, Канга (Катаи 57), Ндиайе (Миятович 57), Олайника (Лучич 57).

"Манчестер Сити": Ортега, Льюис, Стоунс (Аке 86), Аканджи, Гомес, Филлипс, Ковачич (Сусохо 76), Нунеш (Силва 82), Бобб, Грилиш (Фоден 45), Хэмилтон.

Предупреждения: Спайич, Миятович, Джига — Филлипс.


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Црвена Звезда

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2023 22:40

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Последние комментарии:




  1. sixth-place 13.12.2023 23:46 # sixth-place
    мать кина16 шлюха

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  2. sixth-place 13.12.2023 23:44 # sixth-place
    порту хотел продырявить мамку сласха, а забил каклам, ну опять маленькой портовой сучке не досталось португальской спермы

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  3. sixth-place 13.12.2023 23:43 # sixth-place
    провидель свинья сруснявая

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  4. takernotagiver 13.12.2023 23:41 # takernotagiver
    Злое альтер-эго админа разбушевалось не на шутку

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  5. sixth-place 13.12.2023 23:41 # sixth-place
    атлетико в 11 хуев ебет дохлую мать ианки уахахахах

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  6. sixth-place 13.12.2023 23:40 # sixth-place
    ройс вы6лядок дворовый

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  7. sixth-place 13.12.2023 23:39 # sixth-place
    мбаппе обезьяна черножопая

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  8. sixth-place 13.12.2023 23:37 # sixth-place
    ямаль гондонище, надеюсь ему голеностоп сломают, говнача позорная

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  9. sixth-place 13.12.2023 23:36 # sixth-place
    членси говнецо пенсы глиномесы

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  10. sixth-place 13.12.2023 23:35 # sixth-place
    жоэленгтан ебет хохлов в сракотан

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  11. wilegend 13.12.2023 23:34 # wilegend
    боковые такие е6ланы

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  12. sixth-place 13.12.2023 23:34 # sixth-place
    в селтике одни казахи ебаные, опущи бля

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  13. sapojnik 13.12.2023 23:34 # sapojnik
    Слава Україні!!!

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  14. sixth-place 13.12.2023 23:33 # sixth-place
    одни дебилы играют сука, говначи позорные

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  15. budka 13.12.2023 23:33 # budka
    Хохлы проткнули((

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  16. sixth-place 13.12.2023 23:32 # sixth-place
    сикан обссикал рот бабки b84

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  17. sixth-place 13.12.2023 23:31 # sixth-place
    тареми дебил ебаный

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  18. wilegend 13.12.2023 23:28 # wilegend
    кажется арабы немцам занесли

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  19. sixth-place 13.12.2023 23:28 # sixth-place
    трипье спидозная мразь

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  20. sixth-place 13.12.2023 23:27 # sixth-place
    леао собака

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