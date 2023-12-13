Кин оставил бы только семерых из нынешнего состава МЮ

Рой Кин Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что из нынешнего состава "красных дьяволов" оставил бы только семь игроков.

Накануне "Юнайтед" проиграл дома "Баварии" со счетом 0:1, в результате чего финишировал на последнем месте своей группы Лиги Чемпионов.

Ранее в этом сезоне "Юнайтед" также вылетел из Кубка Лиги, а в Премьер-Лиге подопечные Эрика Тен Хага занимают только шестое место.

В подкасте Гари Невилл Stick to Football Кин заявил, что оставил бы в "Юнайтед" только семерых из числящихся сейчас в первой команде 22 игроков.

Эта семерка включает в себя ведущего защитника Лисандро Мартинеса, опытного Каземиро, капитана Бруну Фернандеша, юниоров Кобби Майну и Алехандро Гарначо, а также летних новичков Мейсона Маунта с Расмусом Хейлундом.

Также Кин добавил, что Люк Шоу и Маркус Рэшфорд для него "под вопросом" и должны получить "последний шанс".


Метки Кин, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2023 21:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 13.12.2023 21:14 # superglor
    Далбич, как бы ты тогда играл матчи, если заявка должна состоять из 11 игроков? Пригородные всю жизнь такие тупые бычары были.

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  2. electric 13.12.2023 21:07 # electric
    Чтобы вы не утруждали себя на прочтение всей новости, вот эти игроки:
    1. Антони
    2. Маркус Рэшфорд
    3. Джейдон Санчо
    4. Джонни Эванс
    5. Харри Магуайр
    6. Андре Онана
    7. Антони Мартиаль

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  3. kukuruzko 13.12.2023 21:00 # kukuruzko
    отделил зёрна от плевел, сепарюга

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