Кин оставил бы только семерых из нынешнего состава МЮ

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что из нынешнего состава "красных дьяволов" оставил бы только семь игроков.

Накануне "Юнайтед" проиграл дома "Баварии" со счетом 0:1, в результате чего финишировал на последнем месте своей группы Лиги Чемпионов.



Ранее в этом сезоне "Юнайтед" также вылетел из Кубка Лиги, а в Премьер-Лиге подопечные Эрика Тен Хага занимают только шестое место.



В подкасте Гари Невилл Stick to Football Кин заявил, что оставил бы в "Юнайтед" только семерых из числящихся сейчас в первой команде 22 игроков.



Эта семерка включает в себя ведущего защитника Лисандро Мартинеса, опытного Каземиро, капитана Бруну Фернандеша, юниоров Кобби Майну и Алехандро Гарначо, а также летних новичков Мейсона Маунта с Расмусом Хейлундом.



Также Кин добавил, что Люк Шоу и Маркус Рэшфорд для него "под вопросом" и должны получить "последний шанс".