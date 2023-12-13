Скоулз считает, что МЮ следовало купить Райса и Кейна летом

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз назвал два приобретения за 100 миллионов фунтов каждое, которые бы гарантированно сделали "красных дьяволов" сильнее минувшим летом.

Минувшим летом "Юнайтед" совершил три крупных приобретения в лице Расмуса Хейлунда, Мейсона Маунта и Андре Онана. Эти трое обошлись "дьяволам" в 72, 60 и 47 миллиона фунтов.



Несмотря на эти инвестиции в состав, "Юнайтед" весьма неубедительно проводит этот сезон, проиграв ровно половину из своих 24 матчей.



По мнению Скоулза, "Юнайтед" было бы лучше потратиться на Деклана Райса из "Вест Хэма" и Харри Кейна зи "Тоттенхэма", потому что эти двое точно сделали бы "дьяволов" сильнее. Оба в итоге сменили клубы, но отправились в "Арсенал" и "Баварию", соответственно.



"Думаю, они совершили пару больших ошибок этим летом. Думаю, укомплектовать состав "Манчестер Юнайтед" этим летом было проще простого".



"На ум приходит Харри Кейн — 100 миллионов фунтов и он твой. Он бы перешел сюда".



"Другим стал бы Деклан Райс. 100 миллионов фунтов, за которые ты бы получил игрока проверенного мастерства, с правильными качествами. Этот игрок знает клуб, знает страну, знает качества других игроков. Думаю, это было так легко", — сообщил Скоулз TNT Sports.