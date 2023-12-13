Стам раскритиковал "Юнайтед" за покупку Антони

Легенда "Манчестер Юнайтед" Яп Стам раскритиковал свой бывший клуб за покупку вингера Антони.

Антони, купленный у "Аякса" за 86 миллионов фунтов, летом 2022, до сих пор не совершил ни одного результативного действия в своем втором сезоне за "Юнайтед".



Стам не видит у Антони потенциала стать одним из лучших вингеров в Премьер-Лиге и считает, что 23-летний бразилец ярко выглядел в Эредивизии только из-за невысокого уровня голландского первенства.



"По увиденному мной могу сказать, что Антони недостаточно хорош для того уровня, на который мы ориентируемся в "Юнайтед".



"У игрока может быть сложное время и могут быть проблемы с адаптацией, но мы должны видеть его прогресс по направлению к требуемому уровню".



"А когда смотришь на Антони сейчас, в данный момент, то не видишь, где он может прибавить, чтобы сделать следующий шаг в Премьер-Лиге и оказаться среди лучших вингеров, которые делают разницу".



"Он нормально выступал в Голландии, но это не так, что он был лучшим игроком в Голландии".



"Он нормально играл за "Аякс", который выступает в лиге с парой хороших игроков, но остальная лига — при всем уважении — состоит из посредственных игроков".



"Они ("Аякс") всегда доминируют, поэтому он мог использовать свою хитрость, выполнять передачи с флангов и играть в одно-два касания".



"Но "Юнайтед" — их селекционному департаменту и главному тренеру — нужно выбирать правильно и приглашать игроков, которые действительно могут делать разницу в Премьер-Лиге. Я был удивлен стоимостью Антони", — цитирует Стама Daily Mail.