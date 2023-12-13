"Ливерпуль" договаривается о возвращении Карвалью в январе
"Ливерпуль" начал переговоры с "РБ Лейпциг" о досрочном прекращении аренды своего вингера Фабиу Карвалью.
Минувшим летом к Карвалью существовал большой интерес со стороны клубов Премьер-Лиги, однако "Ливерпуль" предпочел отправить Фабиу за практикой в "РБ Лейпциг".
Это решение себя не оправдало, потому что пока Карвалью сыграл только 257 минут за клуб Бундеслиги, отметившись единственным появлением в стартовом составе.
В "Ливерпуле" недовольны ситуацией Карвалью и, как утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо, намерены вернуть 21-летнего португальца из аренды в январе.
13.12.2023 18:00
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Последние комментарии:
Хуя гении. Про пункт о гарантированной игровой практике не слышали, видать
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аренда в ЧШип
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он вообще в заявку попадал там?
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Странно что не заиграл. Малой с головой и весьма техничен
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