"Ливерпуль" договаривается о возвращении Карвалью в январе

Фабиу Карвалью "Ливерпуль" начал переговоры с "РБ Лейпциг" о досрочном прекращении аренды своего вингера Фабиу Карвалью.

Минувшим летом к Карвалью существовал большой интерес со стороны клубов Премьер-Лиги, однако "Ливерпуль" предпочел отправить Фабиу за практикой в "РБ Лейпциг".

Это решение себя не оправдало, потому что пока Карвалью сыграл только 257 минут за клуб Бундеслиги, отметившись единственным появлением в стартовом составе.

В "Ливерпуле" недовольны ситуацией Карвалью и, как утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо, намерены вернуть 21-летнего португальца из аренды в январе.


Метки Карвалью, Ливерпуль, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2023 18:00

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 13.12.2023 18:42 # hammersmith
    Хуя гении. Про пункт о гарантированной игровой практике не слышали, видать

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  2. vals1702 13.12.2023 18:37 # vals1702
    аренда в ЧШип

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  3. wilegend 13.12.2023 18:27 # wilegend
    он вообще в заявку попадал там?

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  4. beatles-red 13.12.2023 18:27 # beatles-red
    Странно что не заиграл. Малой с головой и весьма техничен

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