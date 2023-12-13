"Ливерпуль" договаривается о возвращении Карвалью в январе

"Ливерпуль" начал переговоры с "РБ Лейпциг" о досрочном прекращении аренды своего вингера Фабиу Карвалью.

Минувшим летом к Карвалью существовал большой интерес со стороны клубов Премьер-Лиги, однако "Ливерпуль" предпочел отправить Фабиу за практикой в "РБ Лейпциг".



Это решение себя не оправдало, потому что пока Карвалью сыграл только 257 минут за клуб Бундеслиги, отметившись единственным появлением в стартовом составе.



В "Ливерпуле" недовольны ситуацией Карвалью и, как утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо, намерены вернуть 21-летнего португальца из аренды в январе.