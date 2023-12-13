"Юнайтед" недосчитается 28 млн. фунтов из-за раннего вылета из Лиги Чемпионов

Ранний вылет из Лиги Чемпионов создал дыру в бюджете "Манчестер Юнайтед" на 28 миллионов фунтов.

Как сообщает Daily Mail, "Юнайтед" планировал свой трансферный бюджет на этот сезон, исходя из того, что команда Эрика Тен Хага достигнет 1/4 финала Лиги Чемпионов.



Однако накануне "красные дьяволы" проиграли дома "Баварии" со счетом 0:1, заняв последнее место в своей группе и не попав даже в Лигу Европы.



Таким образом, "Юнайтед" недосчитается призовых примерно 28 млн. фунтов, которые бы клуб дополнительно заработал в случае достижения поставленной цели.



Это означает, что в январе "Юнайтед" не только не сможет покупать, но и, вероятно, будет вынужден продавать, чтобы остаться в рамках правил финансового фейр-плей.



Также это скажется на том, сколько денег "Юнайтед" сможет потратить на укрепление своего состава следующим летом, независимо от потенциальных инвестиций сэра Джима Рэтклиффа.