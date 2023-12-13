"Юнайтед" недосчитается 28 млн. фунтов из-за раннего вылета из Лиги Чемпионов

Бруну Фернандеш Ранний вылет из Лиги Чемпионов создал дыру в бюджете "Манчестер Юнайтед" на 28 миллионов фунтов.

Как сообщает Daily Mail, "Юнайтед" планировал свой трансферный бюджет на этот сезон, исходя из того, что команда Эрика Тен Хага достигнет 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Однако накануне "красные дьяволы" проиграли дома "Баварии" со счетом 0:1, заняв последнее место в своей группе и не попав даже в Лигу Европы.

Таким образом, "Юнайтед" недосчитается призовых примерно 28 млн. фунтов, которые бы клуб дополнительно заработал в случае достижения поставленной цели.

Это означает, что в январе "Юнайтед" не только не сможет покупать, но и, вероятно, будет вынужден продавать, чтобы остаться в рамках правил финансового фейр-плей.

Также это скажется на том, сколько денег "Юнайтед" сможет потратить на укрепление своего состава следующим летом, независимо от потенциальных инвестиций сэра Джима Рэтклиффа.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, финансы

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2023 17:00

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