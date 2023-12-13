Лопетеги может сместить Тен Хага в "Юнайтед"

Бывший главный тренер "Вулверхэмптона" Хулен Лопетеги имеет очень хорошие шансы сместить Эрика Тен Хага в "Манчестер Юнайтед".

Лопетеги проявил себя с лучшей стороны за послезона работы в "Вулверхэмптоне", однако перед самым началом этой кампании покинул свой клуб из-за нарушенных обещаний насчет трансферов.



По слухам, именно в Премьер-Лиге Лопетеги хочет вернуться к работе, и прежде Хулена сватали в "Кристал Пэлас" и "Ноттингем Форест".



Однако испанское издание Relevo утверждает, что бывший наставник "Реала" и сборной Испании рассматривается руководством "Юнайтед" на замену Тен Хагу.



Тен Хаг находится под колоссальным давлением, накануне потерпев 12-е поражение в этом сезоне и оформив вылет из Лиги Чемпионов.



Утверждается, что "Юнайтед" может позвать Лопетеги, который недавно отклонил роскошное предложение из Саудовской Аравии, уже в ближайшие дни.