Лопетеги может сместить Тен Хага в "Юнайтед"

Хулен Лопетеги Бывший главный тренер "Вулверхэмптона" Хулен Лопетеги имеет очень хорошие шансы сместить Эрика Тен Хага в "Манчестер Юнайтед".

Лопетеги проявил себя с лучшей стороны за послезона работы в "Вулверхэмптоне", однако перед самым началом этой кампании покинул свой клуб из-за нарушенных обещаний насчет трансферов.

По слухам, именно в Премьер-Лиге Лопетеги хочет вернуться к работе, и прежде Хулена сватали в "Кристал Пэлас" и "Ноттингем Форест".

Однако испанское издание Relevo утверждает, что бывший наставник "Реала" и сборной Испании рассматривается руководством "Юнайтед" на замену Тен Хагу.

Тен Хаг находится под колоссальным давлением, накануне потерпев 12-е поражение в этом сезоне и оформив вылет из Лиги Чемпионов.

Утверждается, что "Юнайтед" может позвать Лопетеги, который недавно отклонил роскошное предложение из Саудовской Аравии, уже в ближайшие дни.


Метки Лопетеги, Манчестер Юнайтед, слухи, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2023 16:00

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  1. superperez101 13.12.2023 16:29 # superperez101
    одно пожелание - после матча с Ливерпулем

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  2. sausage 13.12.2023 16:02 # sausage
    Началось) Теперь сми, пока всех безработных не переберут, не остановятся

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