Лопетеги может сместить Тен Хага в "Юнайтед"
Бывший главный тренер "Вулверхэмптона" Хулен Лопетеги имеет очень хорошие шансы сместить Эрика Тен Хага в "Манчестер Юнайтед".
Лопетеги проявил себя с лучшей стороны за послезона работы в "Вулверхэмптоне", однако перед самым началом этой кампании покинул свой клуб из-за нарушенных обещаний насчет трансферов.
По слухам, именно в Премьер-Лиге Лопетеги хочет вернуться к работе, и прежде Хулена сватали в "Кристал Пэлас" и "Ноттингем Форест".
Однако испанское издание Relevo утверждает, что бывший наставник "Реала" и сборной Испании рассматривается руководством "Юнайтед" на замену Тен Хагу.
Тен Хаг находится под колоссальным давлением, накануне потерпев 12-е поражение в этом сезоне и оформив вылет из Лиги Чемпионов.
Утверждается, что "Юнайтед" может позвать Лопетеги, который недавно отклонил роскошное предложение из Саудовской Аравии, уже в ближайшие дни.
13.12.2023 16:00
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