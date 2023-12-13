Симэн призвал "Арсенал" купить Уоткинса в январе

Бывший голкипер "Арсенала" Дэвид Симэн призвал "канониров" купить нападающего "Астон Виллы" Олли Уоткинса в зимнее трансферное окно.

В минувшую субботу "Арсенал" потерпел поражение 1:0 в гостях у "Виллы", упустив возможность вернуть себе лидерство в Премьер-Лиге.



В матче на "Вилла Парк" "канониры" много владели мячом, нанесли 12 ударов, но так и не смогли продавить соперника, почти не создав реальных угроз воротам Эмилиано Мартинеса.



Габриэль Жезус, который преимущественно играет на острие атак в "Арсенале", забил лишь два гола в этом сезоне Премьер-Лиги, и Симэну кажется, что это никуда не годится.



"Уоткинс — хороший вариант. Да, потому что он нападающий, который играет в штрафной площади. Он не слишком участвует в розыгрыше мяча, и мне это нравится".



"Порой я вижу, что Жезус действует чересчур далеко от чужих ворот, и я думаю: "Нет, вернись на острие!" Это нечто, о чем говорит каждый. Приглашение нового нападающего придало бы импульс команде", — сообщил Симэн в подкасте Seaman Says.