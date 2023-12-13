Каррагер: "Тен Хаг пытается схватиться за соломинку"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер раскритиковал главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага за чересчур позитивное интервью после поражения 0:1 от "Баварии" в Лиге Чемпионов.

Накануне "Юнайтед" проиграл дома "Баварии" и вылетел из Лиги Чемпионов, однако после матча Тен Хаг очень высоко оценил игру "красных дьяволов".



По мнению Каррагера, Тен Хаг просто пытается сохранить оптимизм и поддержать свою команду в преддверии сложнейшего выезда к "Ливерпулю" в ближайший уикенд.



"Манчестер Юнайтед" выступает так плохо в этом сезоне, им не хватает травмированных игроков, и здесь они играют против одной из лучших команд в Европе".



"Думаю, это почти тот случай, когда поражение 1:0 ощущается нормальным результатом, ведь ты не проиграл 3:0 или 4:0. Они были в игре около часа. Наверное, он (Тен Хаг) смотрел игру и думал, что у них все еще есть надежда, и это слегка придавало ему оптимизма".



"Поскольку ты проиграл "Борнмуту" 3:0, а сейчас уступаешь одному из гигантов европейского футбола только 1:0, он пытается представить этот результат в хорошем свете в преддверии воскресенья".



"Это станет посланием игрокам: "Вы играли против одной из лучших команд в Европе, и случиться могло всякое. Давайте теперь отправимся на "Энфилд" и сыграем похожим образом".



"Думаю, это печальный для них результат, но тренер просто пытается схватиться за соломинку", — сообщил Каррагер CBS Sports.