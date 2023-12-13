Анонс матча "Црвена Звезда" — "Манчестер Сити"

Хосеп Гвардиола и Джек Грилиш В заключительном матче группового этапа Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" сыграет на выезде с "Црвеной Звездой".

"Сити" выиграл все пять первых матчей на групповом этапе, благодаря чему досрочно гарантировал себе выход в плей-офф с первого места квартета.

И если "горожане" набрали максимально возможные 15 очков, то "Црвена Звезда" может похвастать только одним баллом.

Тем не менее, "Црвена Звезда" все еще может попасть в Лигу Европы. Для этого сербской команде нужно самостоятельно одолеть "Сити" и надеяться, что в параллельном матче "Янг Бойз" проиграет "РБ Лейпциг".

- "Црвена Звезда" проиграла единственную предыдущую встречу с "Сити", уступив первом туре на "Этихад" со счетом 3:1.

- "Црвена Звезда" проиграла все три последних матча против английских команд в Лиге Чемпионов.

- Английские команды брали верх в трех из четырех последних выездов к "Црвене Звезде" в еврокубках.

- "Црвена Звезда" проиграла свой предыдущий домашний матч в Лиге Чемпионов — 1:2 против "РБ Лейпциг". Два поражения подряд на своем поле в еврокубках сербская команда не терпела с ноября 2019.

- В своих 17 матчах Лиги Чемпионов "Црвена Звезда" пропустила 49 голов.

- Помимо "Сити", единственной другой английской командой, сумевшей выиграть все шесть матчей на групповом этапе Лиги Чемпионов, был "Ливерпуль" в сезоне 2021/22.

Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд пропускает этот выезд из-за проблем со стопой, но уже в четверг может возобновить тренировки. На воротах у "горожан" сыграет Штефан Ортега, обеспечив передышку Эдерсону. Кевин Де Брюйне и Жереми Доку травмированы.

Лига Чемпионов. Группа G. 6-й тур
"Црвена Звезда" (Сербия) — "Манчестер Сити" (Англия)
Белград. Стадион "Райко Митич". 20:45 Онлайн-трансляция Прогноз


Метки анонс матча, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Црвена Звезда

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2023 12:00

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  1. zaeba1l 13.12.2023 13:13 # zaeba1l
    Буду болеть за Сити... Английская все-таки..
    Црвена нах не усралась, как и любая рашкинская..

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  2. superperez101 13.12.2023 13:11 # superperez101
    пока скам не отберёт капитанство у крысы - так и будет сосать.
    глупцы те кто защищают его. сплошной вред и раздор. и Рона слил заодно с лысым. любуйтесь теперь своей примой.

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  3. wilegend 13.12.2023 12:06 # wilegend
    в 2006 у фапла такой же дизайн был?

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  4. fiezzo 13.12.2023 12:05 # fiezzo
    0 новых станций метро в Киеве с 2013 года

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