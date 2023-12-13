Светская хроника за среду

Светская хроника "Манчестер Юнайтед" вступает в борьбу за Айвена Тоуни. Давид Де Хеа хочет перейти в "Ньюкасл". У Хулена Лопетеги есть два варианта в Премьер-Лиге. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Ливерпуль" готов досрочно вернуть из аренды в "Селтике" защитника Натаниэля Филлипса. (Daily Mirror)

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" находятся среди клубов, наблюдающих за вингером "Реал Бетис" Ассане Диао. (TEAMtalk)

"Юнайтед" готов побороться за нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни. (Daily Mail)

"Юнайтед" продвигается в переговорах о переходе своего полузащитника Донни Ван де Бека в "Айнтрахт" на правах аренды. (Fabrizio Romano)

Бывший голкипер "Юнайтед" Давид Де Хеа заинтересован в переходе в "Ньюкасл". (Fabrizio Romano)

Дортмундская "Боруссия" составит конкуренцию "Ньюкаслу" в борьбе за нападающего "Штутгарта" Серу Гирасси. (Bild)

"Ньюкасл" задумывается о приглашении голкипера "Тоттенхэма" Уго Льориса. (The Sun)

"Барселона" хочет арендовать в январе полузащитника "Тоттенхэма" Джовани Ло Чельсо. (90min)

"Арсенал" предложил 17.2 млн. фунтов за 20-летнего нападающего "Сантоса" Маркоса Леонардо. (Fichajes)

"Манчестер Сити" может купить полузащитника и нападающего в январе. (Football Insider)

"Ювентус" по-прежнему хочет арендовать полузащитника "Сити" Калвина Филлипса. (Gazzetta dello Sport)

Другое

Глава медицинского штаба "Брайтона" Адам Бретт ушел со своего поста после девяти лет в клубе. (Daily Mail)

Владельцы "Ньюкасла" сохраняют интерес к главному тренеру "Ромы" Жозе Моуриньо, чей контракт с итальянским клубом истекает в конце сезона. (Gazzetta dello Sport)

Бывший наставник "Вулверхэмптона" Хулен Лопетеги вызывает интерес у "Кристал Пэлас" и "Ноттингем Форест". (The Sun)

Клуб Чемпионшипа "Сандерленд" договаривается с главным тренером "Реймса" Уиллом Стиллом. (The Telegraph)

Экс-наставник "Кристал Пэлас" Франк Де Бур был уволен из эмиратской "Аль-Джазиры" после всего 14 матчей. (Daily Mail)

Бывший рулевой "Астон Виллы" и "Лестера" Дин Смит возглавил "Шарлотт" из МЛС, опередив в борьбе за эту работу Фрэнка Лэмпарда. (Daily Mail)

Защитник Хонни Отто был изолирован от первой команды "Вулверхэмптона" за то, что ударил юниора локтем, а затем плюнул в члена тренерского штаба. (The Athletic)

Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд отреагировал на провальный старт сезона, наняв новых пиарщиков, которые займутся улучшение репутации игрока. (Daily Mail)


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Автор mihajlo   

Дата 13.12.2023 11:00

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  1. vanich 13.12.2023 11:09 # vanich
    Только не надо моура обратно в АПЛ,опять эту рыготину смотреть.
    Итак Сороки играют как ебанный сток сити

    (ответить)

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