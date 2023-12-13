Артета назвал Райса в центре обороны "аварийным планом" "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, что использование Деклана Райса в качестве центрального защитника является его "аварийным планом" на случай эпидемии травм.

В концовке прошлого сезона "Арсенал" оказался застигнут врасплох травмой Вильяма Салиба. В результате "канониры" упустили титул Премьер-Лиги.



Прямо сейчас "Арсенал" лишен Юрриена Тимбера и Такехиро Томиясу, что заставило Артету выпустить на лишенный турнирной мотивации матч Лиги Чемпионов против ПСВ связку своих основных центральных защитников в лице Габриэля и Салиба.



Заключительные полчаса матча в Эйндховене (1:1) Артета использовал для того, чтобы попробовать в центре обороны Райса, и Микель остался доволен игрой английского полузащитника на этой позиции.



"У нас острый дефицит игроков в обороне, и я по-настоящему хотел попробовать вариант на случай, если что-нибудь случится, и посмотреть, как мы будем решать эту ситуацию. Думаю, он был действительно хорош".



"Он уже играл там прежде. Мы должны были попробовать, есть ли у нас аварийный план, и можем ли мы быть уверенными, что сможем правильно восполнить возможные потери".



"Он очень хладнокровен с мячом, выигрывает много единоборств для игрока своего размера, и он уже играл защитника в прошлом. Это хороший вариант", — цитирует Артету Evening Standard.