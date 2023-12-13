"Тоттенхэм" готов купить Галлахера в январе

"Тоттенхэм" по-прежнему заинтересован в приобретении полузащитника "Челси" Конора Галлахера.

На текущей неделе появилась информация, что "Челси" задумывается о продаже Галлахера в январе, опасаясь увязнуть в переговорах с Конором о продлении истекающего через 18 месяцев контракта. Кроме того, "синим" нужны деньги на покупку нападающего топ-уровня.



По информации talkSPORT, эта возможность должна заинтересовать "Тоттенхэм", который хотел Галлахера еще минувшим летом, но тогда "Челси" запросил за своего воспитанника 40 миллионов фунтов.



В этом сезоне Галлахер является ключевым игроком "Челси", сыграв 18 матчей во всех соревнованиях. В рамках Премьер-Лиги Конор пропустил только один поединок — выезд к "Манчестер Юнайтед" из-за дисквалификации.



В данный момент "Тоттенхэм" ждет подтверждения, будет ли 23-летний англичанин доступен для трансфера в январе.