Уэбб признал ошибку Хупера на исходе матча "Сити" — "Тоттенхэм"

Глава судейского корпуса Ховард Уэбб признал, что рефери Саймон Хупер совершил ошибку в концовке недавнего матча Премьер-Лиги между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма" (3:3), лишив Джека Грилиша возможности выйти один на один.

Напомним, на исходе компенсированного времени упомянутого матча Хупер позволил "Сити" продолжить игру после фола на Эрлинге Холанде, но когда Грилиш был готов убежать один на один, Саймон дал свисток.



Игроки "Сити" были крайне возмущены свистком Хупера. Особенно свое негодование выражал Холанд, чудом избежав санкций со стороны FA.



Уэбб признает, что Хупер ошибся в этой ситуации. По словам Ховарда, Саймон "опустошен" тем, что принял решение остановить игру с запозданием.



"Это судейская ошибка. В данном конкретном случае он (Хупер) видит довольно силовой, безрассудный фол со стороны Эмерсона Рояла на Холанде. Это происходит в центре поля, и мяч отскакивает в сторону обороны. Он проводит тщательный мыслительный процесс и на мгновение колеблется, чтобы посмотреть, останется ли мяч у пострадавшей стороны. Когда он определился и все обдумал, то решает, что покажет желтую карточку за этот силовой, безрассудный фол".



"Находясь в поле, бывает не так просто увидеть, в какую сторону пойдет игра, нежели когда смотришь сверху. И он решает наказать нарушившего правила игрока в тот самый момент, когда мяч идет вперед. Он дает свисток и затем понимает, что лишил пострадавшую команду замечательной возможности. Несомненно, он был опустошен. Он хорошо судил матч на протяжении 93 минут, но он знает, что все будут говорить только об этом моменте".



"Это было очень близко к концу матча, поэтому я понимаю разочарование "Манчестер Сити" в данном случае, потому что это была бы замечательная возможность. Он просто сформировал мнение дать свисток в неправильное время. Было похоже на то, что он готов позволить пострадавшей команде продолжить игру", — сообщил Уэбб в эфире Sky Sports.