Игроки "Челси" были шокированы тем, что их капитаном стал не Силва

Игроки "Челси" оказались шокированы решением главного тренера Маурисио Почеттино оставить защитника Тиаго Силву без капитанской повязки минувшим летом.

Перед стартом сезона 2023/24 Почеттино объявил, что он совместно с клубом решил назначить Риса Джеймса новым капитаном команды.



При этом Силва не подошел Почеттино даже в качестве вице-капитана — на роль заместителя Джеймса был определен Бен Чилуэлл.



Это решение "Челси" принял несмотря на то, что в в прошлом сезоне Джеймс больше лечился, чем играл, и нынешняя кампания складывается похожим образом — Рис будет отсутствовать до марта с очередной травмой задней поверхности бедра. Чилуэлл также уже продолжительное время находится в лазарете.



Силва, тем временем, продолжает регулярно играть, оставаясь ключевым игроком "Челси", несмотря на 39-летний возраст.



Как сообщает The Guardian, раздевалка "Челси" всецело ожидала, что именно Силва примет повязку после ухода из клуба Сесара Аспиликуэты, и у игроков осталось ощущение, что Почеттино проявил неуважение к бразильскому ветерану.



Добавим, в этом сезоне Силва полностью сыграл 15 из 16 матчей "Челси" в Премьер-Лиге, отметившись голом против "Манчестер Сити" в ноябре.