Тен Хаг считает, что МЮ "очень хорошо" сыграл против "Баварии"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг похвалил свою команду за игру против "Баварии" и заявил, что не жалеет о том, как "красные дьяволы" выступили в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.

Домашним поражением 0:1 от "Баварии" во вторник вечером "Юнайтед" завершил свою кампанию в Лиге Чемпионов. "Дьяволы" пропустили рекордные для английских команд на групповом этапе соревнования 15 голов и заняли последнее место в квартете.



Однако Тен Хаг доволен этим отдельно взятым матчем и считает, что допущенные в этой кампании ошибки станут уроком "Юнайтед".



"Команда сыграла очень хорошо, мы были очень хороши в оборонительных действиях и в прессинге. Мы много раз возвращали себе мяч, особенно во втором тайме. Но затем мы не извлекали достаточную пользу из этого — мы играли против сильной команды".



"Как и всегда с "Баварией", даже если они не в игре, у них достаточно индивидуального мастерства, чтобы создать один момент, что и произошло".



"Мы знаем, что хотим быть стабильнее. Будучи тренером, я должен улучшить команду, помочь команде прибавить, направить их, а игроки должны брать ответственность. Мы должны сделать это вместе".



"Игроки постарались изо всех сил, мы видели их дух. Они заслуживают большой похвалы от меня за то, как они трудились сообща всей командой против такого хорошего соперника".



"Я не смотрю на нашу кампанию в Лиге Чемпионов с сожалением. Мы хотим участвовать в Лиге Чемпионов, и нашей целью всегда было выйти в плей-офф, но теперь мы должны извлечь урок. Нужно признать, что временами мы играли в хороший футбол".



"Расмус Хейлунд забил пять голов, в некоторых матчах мы показывали очень хорошую игру, и мы должны перенести это в Премьер-Лигу".



"Мы хотим снова выступать в Лиге Чемпионов, поэтому мы должны квалифицироваться туда", — сообщил Тен Хаг TNT Sports.