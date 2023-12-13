Гвардиола ожидает, что Холанд возобновит тренировки в четверг

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ожидает, что нападающий Эрлинг Холанд возобновит тренировки в четверг.

Напомним, Холанд пропустил победу 1:2 над "Лутоном" в минувший уикенд. Это стало следствием проблем, возникших у Эрлинга со стопой.



Холанд до сих пор не возобновил тренировки, Гвардиола пока не знает, успеет ли Эрлинг сыграть до отъезда "Сити" на клубный Чемпионат Мира на следующей неделе, однако 23-летний норвежец не задержится в лазарете.



"Прямо сейчас я не знаю (сыграет ли Холанд против "Кристал Пэлас" в субботу). На следующей пресс-конференции я смогу уточнить его состояние".



"Нет, он пока не тренировался. Думаю, он вернется к тренировкам в четверг. Посмотрим, как он будет себя чувствовать", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.