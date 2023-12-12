Кариус может сыграть в Лиге Чемпионов впервые с финала в 2018 году

Голкипер "Ньюкасла" Лорис Кариус может сыграть свой первый матч в Лиге Чемпионов с финала против "Реала" в 2018 году.

Вратарский кризис "Ньюкасла" усугубился, когда вслед за первым номером Ником Поупом, выбывшим на четыре месяца с вывихом плеча, травму получил и его дублер Мартин Дубравка.



Дубравка пропустил тренировку "сорок" во вторник, и теперь участие 34-летнего словака в домашнем матче Лиги Чемпионов против "Милана" в среду вечером находится под вопросом.



В сложившейся ситуации главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау может быть вынужден довериться Кариусу, который после своего перехода в сентябре 2022 сыграл только один матч за "сорок" — проигранный финал Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед" в прошлом сезоне.



А последним матчем Кариуса в Лиге Чемпионов до сих пор остается проигранный его "Ливерпулем" финал против "Реала" в Киеве в сезоне 2017/18 (3:1), когда Лорис оказался напрямую повинен в двух пропущенных голах.