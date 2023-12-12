"Арсенал" сыграл вничью с ПСВ

"Арсенал" завершил групповой этап Лиги Чемпионов, сыграв на выезде вничью 1:1 с ПСВ.

Относительно выезда к "Астон Вилле" в минувший уикенд только Вильям Салиба, Габриэль и Кай Хаверц уцелели в стартовом составе "канониров". Среди тех, кто получил шанс проявить себя, оказались Аарон Рамсдейл, Седрик Соареш и Мохамед Эльнени.



"Арсенал" выглядел робко в своем экспериментальном составе, тогда как ПСВ по-хозяйски начал матч и сразу же принялся угрожать воротам Рамсдейла.



Уже на шестой минуте Рикардо Пепи с близкого расстояния пробил мимо, Затем Йорб Вертессен нанес удар головой штангу. На 22-й минуте Йохан Бакайоко выстрелил с дистанции и слегка не попал в створ.



Гости вообще не атаковали, впервые показав зубы только около получасовой отметки, когда Эльнени отметился ударом в штангу.



Ближе к концу тайма "канониры" пришли в себя, а на 42-й минуте даже открыли счет. Эдди Нкетиа получил мяч в центре штрафной площади, выждал правильный момент и пробил между ног защитнику — 0:1.



Второй тайм начался с того, что ПСВ сравнял счет. Вертессен нанес обводящий удар в касание с левого края штрафной площади — 1:1.



На 66-й минуте ПСВ и вовсе мог повести в счете, однако "Арсенал" выручила штанга, принявшая на себя удар Исмаэля Сайбари.



На 81-й минуте повезло уже хозяевам. Якуб Кивер головой замкнул подачу Мартина Эдегора со штрафного, однако гол не был засчитан, потому что находившийся в офсайда Габриэль блокировал голкипера.



В концовке команды предпочли не напрягаться, согласившись на ничью. Леандро Троссард мог вырвать победу для "канониров", но его удар из пределов штрафной был парирован голкипером.



Обе команды были лишены всякой турнирной мотивации, поэтому матч получился товарищеским по духу. Микель Артета дал игровые минуты нуждающимся игрокам, а лидерам обеспечил передышку.



ПСВ (Голландия) — "Арсенал" (Англия) — 1:1 (0:1)



Голы: Вертессен 50 — Нкетиа 42.



ПСВ: Бенитес, Тезе, Рамальо, Обиспо, Ван Анхольт, Жуниор, Тилльман (Тил 82), Сайбари (Дест 74), Бакайоко (Бабади 74), Вертессен (Оппегор 90), Пепи.



"Арсенал": Рамсдейл, Соареш (Райс 62), Салиба (Уайт 62), Габриэль, Кивер, Жоржиньо, Эльнени (Эдегор 62), Хаверц (Смит-Роу 89), Троссард, Нелсон (Жезус 89), Нкетиа.