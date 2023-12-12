"Арсенал" сыграл вничью с ПСВ

Эдди Нкетиа "Арсенал" завершил групповой этап Лиги Чемпионов, сыграв на выезде вничью 1:1 с ПСВ.

Относительно выезда к "Астон Вилле" в минувший уикенд только Вильям Салиба, Габриэль и Кай Хаверц уцелели в стартовом составе "канониров". Среди тех, кто получил шанс проявить себя, оказались Аарон Рамсдейл, Седрик Соареш и Мохамед Эльнени.

"Арсенал" выглядел робко в своем экспериментальном составе, тогда как ПСВ по-хозяйски начал матч и сразу же принялся угрожать воротам Рамсдейла.

Уже на шестой минуте Рикардо Пепи с близкого расстояния пробил мимо, Затем Йорб Вертессен нанес удар головой штангу. На 22-й минуте Йохан Бакайоко выстрелил с дистанции и слегка не попал в створ.

Гости вообще не атаковали, впервые показав зубы только около получасовой отметки, когда Эльнени отметился ударом в штангу.

Ближе к концу тайма "канониры" пришли в себя, а на 42-й минуте даже открыли счет. Эдди Нкетиа получил мяч в центре штрафной площади, выждал правильный момент и пробил между ног защитнику — 0:1.

Второй тайм начался с того, что ПСВ сравнял счет. Вертессен нанес обводящий удар в касание с левого края штрафной площади — 1:1.

На 66-й минуте ПСВ и вовсе мог повести в счете, однако "Арсенал" выручила штанга, принявшая на себя удар Исмаэля Сайбари.

На 81-й минуте повезло уже хозяевам. Якуб Кивер головой замкнул подачу Мартина Эдегора со штрафного, однако гол не был засчитан, потому что находившийся в офсайда Габриэль блокировал голкипера.

В концовке команды предпочли не напрягаться, согласившись на ничью. Леандро Троссард мог вырвать победу для "канониров", но его удар из пределов штрафной был парирован голкипером.

Обе команды были лишены всякой турнирной мотивации, поэтому матч получился товарищеским по духу. Микель Артета дал игровые минуты нуждающимся игрокам, а лидерам обеспечил передышку.

ПСВ (Голландия) — "Арсенал" (Англия) — 1:1 (0:1)

Голы: Вертессен 50 — Нкетиа 42.

ПСВ: Бенитес, Тезе, Рамальо, Обиспо, Ван Анхольт, Жуниор, Тилльман (Тил 82), Сайбари (Дест 74), Бакайоко (Бабади 74), Вертессен (Оппегор 90), Пепи.

"Арсенал": Рамсдейл, Соареш (Райс 62), Салиба (Уайт 62), Габриэль, Кивер, Жоржиньо, Эльнени (Эдегор 62), Хаверц (Смит-Роу 89), Троссард, Нелсон (Жезус 89), Нкетиа.


Метки Арсенал, Лига Чемпионов, обзор матча, ПСВ

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2023 22:40

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  1. sixth-place 13.12.2023 00:00 # sixth-place
    там джон терри наконец-то сдох

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  2. sixth-place 12.12.2023 23:59 # sixth-place
    лысеющее ормянское обоссаное чучело хуенрих хуетарня

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  3. sixth-place 12.12.2023 23:59 # sixth-place
    мхитарян уебище лесное сука

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  4. electric 12.12.2023 23:58 # electric
    Обманутый россиянин всю дорогу пропускает местных орков эхехехехе
    Кринге

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  5. sixth-place 12.12.2023 23:58 # sixth-place
    мю команда джерардов ебаных, бичи, твари, крысы, мудилы

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  6. sixth-place 12.12.2023 23:57 # sixth-place
    Ди Мария сухой лист забил, а сын параши гавначо даже подать угловой не может, тварь

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  7. sixth-place 12.12.2023 23:55 # sixth-place
    Далот гнида

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  8. sixth-place 12.12.2023 23:54 # sixth-place
    Амрабат хачина уебищная, чтоб он сдох

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  9. lancerlancer1 12.12.2023 23:53 # lancerlancer1
    Вхуахахахаахах

    Байден — Зеленскому: я не хочу, чтобы вы теряли надежду

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  10. sixth-place 12.12.2023 23:52 # sixth-place
    Гавначо вы6лядoк мразотный

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  11. sixth-place 12.12.2023 23:50 # sixth-place
    Унион трахает мамашку ианки ах ах ах

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  12. sixth-place 12.12.2023 23:47 # sixth-place
    дохлой мамке кина16 на спину кончили ах ах ах

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  13. sixth-place 12.12.2023 23:46 # sixth-place
    модрик дряхлая старая псина

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  14. sixth-place 12.12.2023 23:46 # sixth-place
    сэр алекс пердюсон мочеглот сраный

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  15. sixth-place 12.12.2023 23:42 # sixth-place
    кейн чмо

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  16. sixth-place 12.12.2023 23:41 # sixth-place
    мхитарян уебище сука арбузное

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  17. lancerlancer1 12.12.2023 23:40 # lancerlancer1
    У хохлов масштабный сбой в работе ебала

    Источник: http://fapl.ru/posts/104545/?c=1#c7867506

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  18. sixth-place 12.12.2023 23:39 # sixth-place
    галатасарай клуб пидорасов

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  19. sixth-place 12.12.2023 23:37 # sixth-place
    мусиала дебил сука ебаный

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  20. lancerlancer1 12.12.2023 23:37 # lancerlancer1
    «Временную оккупацию руин Марьинки пережить можно»

    Украинские фашистские пропагандисты прогревают хохлов на непростые решения )))
    Лучше бы рассказали куда дели 400 тыс своих солдат и что с контрнаступлением.

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