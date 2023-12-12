"Айнтрахт" — главный претендент на Ван де Бека

Донни Ван де Бек "Айнтрахт" лидирует в борьбе за право арендовать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бека на вторую половину этого сезона.

В этом сезоне Ван де Бек отметился только двумя появлениями на замену, суммарно сыграв 21 минуту за "Юнайтед".

В прошлом месяце 26-летний голландец лично подтвердил, что жаждет играть больше и задумывается о смене клуба в зимнее трансферное окно.

По информации трансферного гуру Фабрицио Романо, Ван де Бек точно покинет "Юнайтед" в январе, и в данный момент наиболее вероятным направлением для Донни является "Айнтрахт".

В услугах Ван де Бека также заинтересована "Жирона", однако лидеры Ла Лиги предлагают Донни не столь выгодные условия, как представитель Бундеслиги.


Метки Айнтрахт, Ван де Бек, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2023 22:00

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