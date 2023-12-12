"Айнтрахт" — главный претендент на Ван де Бека

"Айнтрахт" лидирует в борьбе за право арендовать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бека на вторую половину этого сезона.

В этом сезоне Ван де Бек отметился только двумя появлениями на замену, суммарно сыграв 21 минуту за "Юнайтед".



В прошлом месяце 26-летний голландец лично подтвердил, что жаждет играть больше и задумывается о смене клуба в зимнее трансферное окно.



По информации трансферного гуру Фабрицио Романо, Ван де Бек точно покинет "Юнайтед" в январе, и в данный момент наиболее вероятным направлением для Донни является "Айнтрахт".



В услугах Ван де Бека также заинтересована "Жирона", однако лидеры Ла Лиги предлагают Донни не столь выгодные условия, как представитель Бундеслиги.