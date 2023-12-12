"Хетафе" сможет получить 20% с трансфера Гринвуда

"Хетафе" сможет получить долю в 20 процентов, если в конце сезона "Манчестер Юнайтед" решит продать нападающего Мейсона Гринвуда в какой-нибудь другой клуб.

В августе "Юнайтед" объявил что Гринвуд не вернется к выступлениям за родной клуб, несмотря на то, что в отношении Мейсона закрыли дело насчет изнасилования и избиения своей девушки.



В результате 22-летний англичанин отправился в аренду в "Хетафе", который оказался одним из немногих клубов, вызвавшихся приютить подпортившего свою репутацию игрока.



С тех пор Гринвуд забил четыре гола и отдал три результативные передачи в 13 матчах, а пресса наперебой сватает Мейсона в различные клубы Ла Лиги и не только.



Как утверждает The Athletic, за свою помощь в реабилитации карьеры Гринвуда "Хетафе" положена помощь в размере 20 процентов от стоимости постоянного трансфера Мейсона в другой клуб следующим летом.



Если Гринвуду суждено остаться в команде Хосе Бордаласа, то "Хетафе" получит скидку в 20 процентов на выкуп Мейсона после окончания аренды.