Мерсон назвал Палмера единственным удачным приобретением "Челси"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что "Челси" совершил только одно действительно удачное приобретение за три трансферных окна при новых владельцах.

С момента, как Тодд Бели с партнерами купили "Челси", "синие" потратили на трансферы свыше 1 миллиарда фунтов, включая более 400 млн. фунтов минувшим летом.



В течение этого времени "Челси" дважды обновил трансферный рекорд всей Премьер-Лиги, однако Мерсону кажется, что только приглашенный из "Манчестер Сити" за 42.5 млн. фунтов Коул Палмер реально усилил "синих".



"Если "Челси" собирается покупать игроков в январе, то Почеттино должен иметь влияние на это".



"Я прошелся по списку их летних приобретений. Я смотрел на них, и это было вроде "хорошее приобретение", "нормально", "нет", "нормально", "неплохо" и "нормально". Так это обстоит в данный момент. Мало про кого вы можете сказать, что они показали себя удивительными игроками".



"Коул Палмер стал действительно хорошим приобретением, но я не уверен, что есть кто-нибудь еще. У Михаила Мудрика толком не идет игра. Кайседо не выглядит игроком на 115 миллионов фунтов. Энцо Фернандес время от времени выглядит хорошо. Аксель Дисаси выглядит хорошо, когда играет рядом с Тиаго Силвой. Нони Мадуэке и Кэрни Чуквуэмека не играют".



"Можно продолжать двигаться по списку, и там то же самое. Я просто не понимаю, каким было их мышление, когда они совершали все эти приобретения", — сообщил Мерсон Sky Sports.