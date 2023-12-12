В "Эвертоне" могут ввести внешнюю администрацию уже в январе

Над "Эвертоном" нависла угроза внешней администрации, из-за чего с мерсисайдского клуба могут дополнительно снять очки.

Напомним, в прошлом месяце Премьер-Лига сняла с "Эвертона" 10 очков за нарушение правил финансового фейр-плей. "Ириски" поплатились за то, что превысили лимит убытка за трехлетний период.



Тем временем, сделка по продаже "Эвертона" до сих пор не завершена, хотя еще в сентябре нынешний хозяин клуба Фархад Мошири объявил о достигнутой договоренности с частной инвестиционной фирмой 777 Partners из Америки.



Как сообщает Daily Mail, Премьер-Лига дала понять "Эвертону", что сделка с 777 Partners не будет одобрена до конца года.



К настоящему моменту 777 Partners предоставила "Эвертону" уже свыше 100 миллионов фунтов в виде долговых обязательств для покрытия операционных расходов.



Одновременно с этим 777 Partners настаивает, что не собирается продолжать спонсировать "Эвертон" после Нового года, если не станет новым владельцем "ирисок".



Таким образом, в скором времени "Эвертон", возможно, уже не сможет исполнять свои финансовые обязательства, что грозит введением внешней администрации в клубе и автоматическим снятием еще девяти очков.



Добавим, задержка с одобрением связана со сложной корпоративной структурой 777 Partners, которая состоит из 60 компаний из различных областей, а также с рядом судебных исков к этим компаниям.