Клубы Премьер-Лиги закрыли лазейку "Челси" для обхода правил ФФП

Клубы Премьер-Лиги закрыли лазейку, которую активно эксплуатировал "Челси" для обхода правил финансового фейр-плей, используя чересчур длинные контракты.

За последние 18 месяцев "Челси" потратил более 1 миллиарда фунтов, и чтобы остаться в рамках правил ФФП, с некоторыми игроками "синие" заключали контракты сроком до восьми с половиной лет — именно такие соглашения, рекордной в истории Премьер-Лиги продолжительностью, получили Михаил Мудрик и Энцо Фернандес в январе.



Благодаря этому "Челси" удавалось "размазывать" стоимость новичка на весь срок его контракта и умешать свои удельные финансовые обязательства из расчета на один год.



Как сообщает The Athletic, во вторник клубы Премьер-Лиги проголосовали за то, чтобы закрыть эту лазейку и привести свои правила в соответствие с УЕФА. За высказались 15 из 20 участников дивизиона, и этого хватило для принятия решения.



Клубы Премьер-Лиги по-прежнему смогут заключать контракты на любой срок, но отныне период амортизации — срока, на который может быть распределена трансферная стоимость игрока — ограничен пятью годами.