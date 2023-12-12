"Тоттенхэм" объявил о новом контракте с Удоджи

"Тоттенхэм" официально объявил о новом контракте со своим левым защитником Дестини Удоджи.

Удоджи только четыре месяца назад дебютировал за "Тоттенхэм", будучи купленным у "Удинезе" за 21 миллион фунтов летом 2022 и проведя сезон 2022/23 в итальянском клубе на правах аренды.



За эти четыре месяца Удоджи утвердился ключевым игроком команды Анге Постекоглу и своей игрой заслужил солидную прибавку к зарплате, что и отражает новая сделка.



Предыдущий контракт Удоджи истекал в 2027 году, но теперь будущее 21-летнего итальянца нигерийского происхождения связано с "Тоттенхэмом" до июня 2030.



Добавим, Удоджи пропустил только два матча "шпор" в этом сезоне Премьер-Лиги: один — из-за травмы, другой — из-за дисквалификации. В 14 поединках английского первенства Дестини забил один гол и отдал две результативные передачи.