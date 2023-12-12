"Тоттенхэм" объявил о новом контракте с Удоджи

Дестини Удоджи "Тоттенхэм" официально объявил о новом контракте со своим левым защитником Дестини Удоджи.

Удоджи только четыре месяца назад дебютировал за "Тоттенхэм", будучи купленным у "Удинезе" за 21 миллион фунтов летом 2022 и проведя сезон 2022/23 в итальянском клубе на правах аренды.

За эти четыре месяца Удоджи утвердился ключевым игроком команды Анге Постекоглу и своей игрой заслужил солидную прибавку к зарплате, что и отражает новая сделка.

Предыдущий контракт Удоджи истекал в 2027 году, но теперь будущее 21-летнего итальянца нигерийского происхождения связано с "Тоттенхэмом" до июня 2030.

Добавим, Удоджи пропустил только два матча "шпор" в этом сезоне Премьер-Лиги: один — из-за травмы, другой — из-за дисквалификации. В 14 поединках английского первенства Дестини забил один гол и отдал две результативные передачи.


Метки контракты, Тоттенхэм, Удоджи

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2023 17:00

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Последние комментарии:




  1. whlane 12.12.2023 18:52 # whlane
    УдоГи.
    он нигериец. И сам неодноератно произносил свою фамилию как "oo-do-gghee"
    Для сравнения Дивак ОриГи.

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  2. narcot 12.12.2023 17:38 # narcot
    сидоджи

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