Капитан "Челси" Рис Джеймс пропустит несколько месяцев с травмой задней поверхности бедра.

Проблемы с задней поверхностью бедра являются практически хроническими для Джеймса в последнее время. Новое повреждение стало уже седьмым аналогичным для Риса за три года.



В этом сезоне Джеймс выходил в стартовом составе лишь на шесть из 19 матчей "Челси" с учетом всех соревнований, включая поражение 2:0 от "Эвертона" в минувшее воскресенье, когда Рис был заменен уже на 27-й минуте.



Как сообщает talkSPORT, сегодня Джеймс посетил профильного специалиста, который проанализировал результаты углубленного обследования и вынес неутешительный для 24-летнего англичанина вердикт.



Джеймс действительно снова повредил заднюю поверхность бедра, а его восстановление может растянуться до марта.



Добавим, со старта прошлого сезона Джеймс сыграл лишь 24 матча в Премьер-Лиге. Компанию Рису в лазарете составят Весле Фофана, Трево Чалоба, Мало Гюсто, Бен Чилуэлл Ромео Лавиа, Кэрни Чуквуэмека и Кристофер Нкунку.