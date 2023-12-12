Рис Джеймс пропустит несколько месяцев

Рис Джеймс Капитан "Челси" Рис Джеймс пропустит несколько месяцев с травмой задней поверхности бедра.

Проблемы с задней поверхностью бедра являются практически хроническими для Джеймса в последнее время. Новое повреждение стало уже седьмым аналогичным для Риса за три года.

В этом сезоне Джеймс выходил в стартовом составе лишь на шесть из 19 матчей "Челси" с учетом всех соревнований, включая поражение 2:0 от "Эвертона" в минувшее воскресенье, когда Рис был заменен уже на 27-й минуте.

Как сообщает talkSPORT, сегодня Джеймс посетил профильного специалиста, который проанализировал результаты углубленного обследования и вынес неутешительный для 24-летнего англичанина вердикт.

Джеймс действительно снова повредил заднюю поверхность бедра, а его восстановление может растянуться до марта.

Добавим, со старта прошлого сезона Джеймс сыграл лишь 24 матча в Премьер-Лиге. Компанию Рису в лазарете составят Весле Фофана, Трево Чалоба, Мало Гюсто, Бен Чилуэлл Ромео Лавиа, Кэрни Чуквуэмека и Кристофер Нкунку.


Метки Джеймс, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2023 16:00

Количество просмотров Просмотров: 490

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mixmaster 12.12.2023 16:28 # mixmaster
    да усыпите его уже, все равно потом долго здоровым не продержится

    (ответить)

  2. suddenly 12.12.2023 16:12 # suddenly
    Какой же он калич

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: