"Челси" добавил Дьекереша и Бардагжи в свой шорт-лист на январь

"Челси" добавил Виктора Дьекереша из "Спортинга" и Руни Бардагжи из "Копенгагена" в список своих целей по укреплению позиции нападающего в январе.

После поражения 2:0 от "Эвертона" в минувшее воскресенье главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прямым текстом заявил, что ему не хватает игрока, который будет воплощать создаваемые командой моменты в голы.



Почеттино возлагает большие надежды на зимнее трансферное окно, и Evening Standard утверждает, что лондонский клуб уже составил шорт-лист из пяти имен для укрепления проблемной позиции.



Помимо 25-летнего Дьекереша, который забил 15 голов в 18 матчах этого сезона за "Спортинг", 18-летнего Бардагжи, который в ноябре отличился против "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионов, шорт-лист "Челси" включает в себя Антонио Нусу из "Брюгге", Айвена Тоуни из "Брентфорда" и, конечно, Виктора Осимхена из "Наполи".



Осимхен, конечно, является наиболее желанной целью для "Челси", однако этот трансфер обошелся бы "синим" значительно дороже 100 миллионов фунтов.