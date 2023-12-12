Мерсон считает, что "Челси" должен дать время Почеттино

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что "Челси" должен дать время своему главному тренеру Маурисио Почеттино.

В минувшее воскресенье "Челси" проиграл "Эвертону" со счетом 2:0 и оказался на 12-м месте в Премьер-Лиге. "Синие" были бы еще ниже, если бы не снятие 10 очков с их соперника по матчу на Гудисон Парк".



Почеттино находится под серьезным давлением в свете неважных результатов и огромных инвестиций в состав минувшим летом, однако Мерсон категорически против того, чтобы "Челси" увольнял Маурисио.



"Маурисио Почеттино заслуживает времени. Он хороший тренер, но не имеет значения, насколько ты хорош как тренер, если у тебя нет игроков".



"Ты должен обладать хорошими игроками одновременно с тем, чтобы быть хорошим тренером. Все просто. Пеп Гвардиола не смог бы провести "Рочдейл" через все дивизионы до победы в Премьер-Лиге".



"Просто возьмите Анге Постекоглу в "Тоттенхэме". Когда все его игроки находились в строю, он был лучшим тренером, что вы только видели. Однако в последние четыре недели, когда их команда оказалась ослаблена травмами, каждый говорит, что он должен изменить свой стиль игры".



"Ты не становишься плохим тренером в один момент. Тебе просто нужны хорошие игроки, и тебе нужно, чтобы они были в форме. В данный момент у Почеттино нет хороших игроков по всему полю. В этом проблема".



"Да и кого "Челси" может взять вместо Почеттино? Тренеры не растут на деревьях. Он очень хороший тренер, но вы не можете отменить тот факт, что хорошие тренеры нуждаются в хороших игроках".



"Люди могут сказать, что они у них уже есть, учитывая потраченные деньги, но это неправда. У них нет центрального нападающего. Они потратили миллиард, и у них нет нападающего. В воскресенье они вновь создали так много моментов, которые не смогли реализовать".



"Каждый указывает на то, что Кристофер Нкунку возвращается в строй, но он не чистый центральный нападающий", — сообщил Мерсон Sky Sports.