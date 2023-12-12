Анонс матча "Манчестер Юнайтед" — "Бавария"
"Манчестер Юнайтед" обязан побеждать "Баварию" во вторник вечером, чтобы надеяться на выход в плей-офф Лиги Чемпионов.
"Юнайтед" выиграл лишь один из пяти матчей на групповом этапе Лиги Чемпионов и сейчас занимает последнее место в квартете. Команда Эрика Тен Хага оказалась загнана в угол.
Чтобы выйти в плей-офф, "красным дьяволам" нужно не только самостоятельно побеждать "Баварию", но и надеяться, что "Копенгаген" и "Галатасарай" сыграют вничью.
Если же "Юнайтед" сыграет вничью, а параллельный матч Группы A также завершится миром, то команда Эрика Тен Хага отправится в Лигу Европы.
"Играть против "Манчестер Юнайтед" всегда опасно. Они обладают определенной аурой, определенным духом, из-за чего их очень сложно победить".
"Они умеют держаться в своих матчах. Я чувствую, что способность держаться в сложные минуты, все равно побеждая и все равно набирая очки, является частью ДНК их клуба", — сообщил главный тренер "Баварии" Томас Тухель.
- "Юнайтед" выиграл только два из 12 последних матчей против "Баварии" в Лиге Чемпионов (5 ничьих, 5 поражений).
- Тухель как тренер не проигрывает "Юнайтед" уже пять матчей кряду (2 победы, 3 ничьи).
- "Бавария" выиграла лишь один из пяти последних выездных матчей Лиги Чемпионов против "Юнайтед" — в 2001 году.
- "Бавария" не знает поражений уже 39 матчей кряду на групповых этапах Лиги Чемпионов (34 победы, 4 ничьи).
- Только "Антверпен" (15) пропустил в этом розыгрыше Лиги Чемпионов голов больше, чем "Юнайтед" (14).
- "Юнайтед" выиграл лишь один из четырех последних домашних матчей в Лиге Чемпионов.
- В своих 20 матчах против "Юнайтед" нападающий "Баварии" Харри Кейн забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.
Защитник "Юнайтед" Виктор Линделеф находится под вопросом. Каземиро едва приступил к тренировкам и играть еще не готов. Лисандро Мартинес, Тирелл Маласиа, Кристиан Эриксен, Мейсон Маунт, Амад Диалло и Джейдон Санчо команде также не помогут.
Лига Чемпионов. Группа A. 6-й тур
"Манчестер Юнайте" (Англия) — "Бавария" (Германия)
Манчестер. Стадион "Олд Траффорд". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз
12.12.2023 13:00
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Последние комментарии:
Баварии ровно на резалт, договорняк разыграют, позже Киммиха продадут лямов за 60 в МЮ, когда тому 32 будет:)
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Нужно больше мечетей в Москве!
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а помните, в какой футбол играли ириски и вилла под руководством легенд чарли и 0пуля соответственно))
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Муму отсосет , а лысую не уволят
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