Анонс матча "Манчестер Юнайтед" — "Бавария"

"Манчестер Юнайтед" обязан побеждать "Баварию" во вторник вечером, чтобы надеяться на выход в плей-офф Лиги Чемпионов.

"Юнайтед" выиграл лишь один из пяти матчей на групповом этапе Лиги Чемпионов и сейчас занимает последнее место в квартете. Команда Эрика Тен Хага оказалась загнана в угол.



Чтобы выйти в плей-офф, "красным дьяволам" нужно не только самостоятельно побеждать "Баварию", но и надеяться, что "Копенгаген" и "Галатасарай" сыграют вничью.



Если же "Юнайтед" сыграет вничью, а параллельный матч Группы A также завершится миром, то команда Эрика Тен Хага отправится в Лигу Европы.



"Играть против "Манчестер Юнайтед" всегда опасно. Они обладают определенной аурой, определенным духом, из-за чего их очень сложно победить".



"Они умеют держаться в своих матчах. Я чувствую, что способность держаться в сложные минуты, все равно побеждая и все равно набирая очки, является частью ДНК их клуба", — сообщил главный тренер "Баварии" Томас Тухель.



- "Юнайтед" выиграл только два из 12 последних матчей против "Баварии" в Лиге Чемпионов (5 ничьих, 5 поражений).



- Тухель как тренер не проигрывает "Юнайтед" уже пять матчей кряду (2 победы, 3 ничьи).



- "Бавария" выиграла лишь один из пяти последних выездных матчей Лиги Чемпионов против "Юнайтед" — в 2001 году.



- "Бавария" не знает поражений уже 39 матчей кряду на групповых этапах Лиги Чемпионов (34 победы, 4 ничьи).



- Только "Антверпен" (15) пропустил в этом розыгрыше Лиги Чемпионов голов больше, чем "Юнайтед" (14).



- "Юнайтед" выиграл лишь один из четырех последних домашних матчей в Лиге Чемпионов.



- В своих 20 матчах против "Юнайтед" нападающий "Баварии" Харри Кейн забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.



Защитник "Юнайтед" Виктор Линделеф находится под вопросом. Каземиро едва приступил к тренировкам и играть еще не готов. Лисандро Мартинес, Тирелл Маласиа, Кристиан Эриксен, Мейсон Маунт, Амад Диалло и Джейдон Санчо команде также не помогут.



Лига Чемпионов. Группа A. 6-й тур

"Манчестер Юнайте" (Англия) — "Бавария" (Германия)

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