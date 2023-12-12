Анонс матча ПСВ — "Арсенал"

"Арсенал" завершит групповой этап Лиги Чемпионов выездом в Эйндховен к ПСВ.

"Арсенал" уже решил все свои вопросы в Группе B, досрочно оформив выход в плей-офф соревнования с первого места квартета.



Как и "канонирам", ПСВ уже не за что сражаться — второе место у лидера голландского первенства в кармане.



- "Арсенал" выиграл четыре из девяти встреч с ПСВ на европейской арене (3 ничьи, 2 поражения).



- ПСВ ни проиграл ни одного из 16 матчей во всех соревнованиях после поражения 4:0 от "Арсенала" в октябре.



- "Арсенал" не побеждал в трех последних выездах к ПСВ.



- Последний раз "Арсенал" побеждал в Голландии еще в 2006 году — 1:2 против "Аякса".



- Все четыре своих поражения в этом сезоне "Арсенал" потерпел на выезде.



- "Арсенал" не выигрывал пять матчей на групповом этапе Лиги Чемпионов с сезона 2005/06.



Впервые с октября за "Арсенал" может сыграть полузащитник Эмиль Смит-Роу, в понедельник возобновивший полноценные тренировки после травмы колена. Букайо Сака с командой не поехал, получив передышку. Юрриен Тимбер продолжает свое восстановление после повреждения колена.



Лига Чемпионов. Группа B. 6-й тур

ПСВ (Голландия) — "Арсенал" (Англия)

Эйндховен. Стадион "Филипс". 20:45 Онлайн-трансляция Прогноз